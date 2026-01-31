 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

На подъемнике в Степаново в Подмосковье застряли 50 человек

На подъемнике в Степаново в Подмосковье застряли 50 человек
Video

В горнолыжном парке в деревне Степаново под Дмитровом эвакуируют людей с канатной дороги, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«На момент остановки на подъемнике находилось 50 человек. По прибытии спасатели приступили к эвакуации людей по трехколенной лестнице», — говорится в сообщении.

Как рассказал РБК очевидец Владислав Беллонин подъемник остановился около 15:15 мск. «В итоге мы два часа прождали, приехали МЧС и примерно начали нас снимать только в 17 часов вечера», — отметил он.

По словам Беллонина, его эвакуировали одним из первых при помощи лестницы. Последних застрявших на подъемнике спасатели сняли около 19:00, используя тросы. Как рассказал очевидец, сотрудники курорта «очень долго» ничего не говорили людям, находящимся на вставшем подъемнике.

На подъемнике в Степаново в Подмосковье застряли 50 человек

По данным телеграм-канала Mash, причиной остановки стал сход несущего троса с опорного ролика подъемника. Никто не пострадал.

На подмосковном курорте на сломавшемся подъемнике застряли люди
Общество

РБК направил запрос в «Степаново».

Подъемник на горнолыжном курорте «Степаново» уже ломался в январе 2024 года. Тогда в результате инцидента двух человек доставили в больницу, еще одному оказали помощь на месте. Как пояснила прокуратура Подмосковья, причиной остановки стало недостаточного натяжения троса из-за поломки поворотного колеса.

В 2024 году застрявшие на сломавшемся подъемнике провели там несколько часов. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса).

Авторы
Теги
Анастасия Луценко, Ирина Хазова
Горные лыжи Подмосковье канатная дорога Дмитров зима
