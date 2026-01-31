 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Пятеро подростков погибли при пожаре в сауне в Кемеровской области

Пять подростков погибли в результате пожара в частной сауне в городе Прокопьевск Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Площадь пожара составила 70 кв. м, на место выехали 38 пожарных и 12 единиц техники. При тушении возгорания обнаружили тела пяти несовершеннолетних. По предварительной информации, одной девушке удалось спастись, уточнили в следственном управлении по региону.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы до 10 лет.

В Алтайском крае четыре человека погибли от угарного газа после пожара
Общество

По данным телеграм-канала Baza, в сауне находились подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет, они отмечали день рождения. Возгорание могло произойти из-за короткого замыкания в одной из парилок. Как пишет телеграм-канал, пятеро погибли от отравления угарным газом.

Анастасия Луценко
пожар Кузбасс Кемеровская область подростки
