Пятеро подростков погибли при пожаре в сауне в Кемеровской области
Пять подростков погибли в результате пожара в частной сауне в городе Прокопьевск Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
Площадь пожара составила 70 кв. м, на место выехали 38 пожарных и 12 единиц техники. При тушении возгорания обнаружили тела пяти несовершеннолетних. По предварительной информации, одной девушке удалось спастись, уточнили в следственном управлении по региону.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы до 10 лет.
По данным телеграм-канала Baza, в сауне находились подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет, они отмечали день рождения. Возгорание могло произойти из-за короткого замыкания в одной из парилок. Как пишет телеграм-канал, пятеро погибли от отравления угарным газом.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции