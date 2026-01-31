В Москве и Петербурге откроются визовые центры Японии

Фото: Marius Karp / Shutterstock

Визовые центры Японии в Москве и Санкт-Петербурге начнут прием заявлений с 12 февраля. Сейчас в столице действует только визовый отдел в здании посольства.

Самостоятельный визовый центр для приема заявлений и выдачи паспортов с визами будет открыт в Москве на Олимпийском проспекте, 16с5, объявили в японском посольстве.

Аналогичный анонс распространило генконсульство Японии о визовом центре в Санкт-Петербурге. Документы можно будет подать и получить по адресу Стремянная улица, 21/5.

В обоих случаях сбор за подачу документов составит 970 рублей за каждого заявителя. При этом уточняется, что для граждан России, стран СНГ и Грузии виза оформляется бесплатно. С граждан других стран помимо визового сбора может взиматься консульский сбор.

Минимальный срок оформления визы составит четыре рабочих дня, говорится в публикациях. Однако посольство и генконсульство рекомендуют подавать документы в визовый центр как минимум за несколько недель до планируемой поездки.

О том, что посольство Японии намерено открыть в России визовые центры, стало известно осенью прошлого года. Такое решение связано с резким ростом числа обращений от россиян, планирующих поездки в Японию с туристическими целями.

Тогда же в соцсетях появились кадры с длинными очередями к посольству Японии с туристами, которые хотят получить визу, чтобы попасть в страну в сезон Момидзи (осеннее любование красным кленами).

У посольства Японии в Москве очень небольшое помещение визового отдела и там всего несколько окошек для приема документов, отмечал автор телеграм-канала «Врен о Японии» Константин Говорун. Кроме того, процедура подачи документов на японскую визу была упрощена осенью 2024 года.