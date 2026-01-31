 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Москве и Петербурге откроются визовые центры Японии

В Москве и Санкт-Петербурге 12 февраля откроются визовые центры Японии
Фото: Marius Karp / Shutterstock
Фото: Marius Karp / Shutterstock

Визовые центры Японии в Москве и Санкт-Петербурге начнут прием заявлений с 12 февраля. Сейчас в столице действует только визовый отдел в здании посольства.

Самостоятельный визовый центр для приема заявлений и выдачи паспортов с визами будет открыт в Москве на Олимпийском проспекте, 16с5, объявили в японском посольстве.

Аналогичный анонс распространило генконсульство Японии о визовом центре в Санкт-Петербурге. Документы можно будет подать и получить по адресу Стремянная улица, 21/5.

В обоих случаях сбор за подачу документов составит 970 рублей за каждого заявителя. При этом уточняется, что для граждан России, стран СНГ и Грузии виза оформляется бесплатно. С граждан других стран помимо визового сбора может взиматься консульский сбор.

Минимальный срок оформления визы составит четыре рабочих дня, говорится в публикациях. Однако посольство и генконсульство рекомендуют подавать документы в визовый центр как минимум за несколько недель до планируемой поездки.

О том, что посольство Японии намерено открыть в России визовые центры, стало известно осенью прошлого года. Такое решение связано с резким ростом числа обращений от россиян, планирующих поездки в Японию с туристическими целями.

Посольство Японии запланировало открыть в России визовые центры
Общество
Посольство Японии в Москве

Тогда же в соцсетях появились кадры с длинными очередями к посольству Японии с туристами, которые хотят получить визу, чтобы попасть в страну в сезон Момидзи (осеннее любование красным кленами).

У посольства Японии в Москве очень небольшое помещение визового отдела и там всего несколько окошек для приема документов, отмечал автор телеграм-канала «Врен о Японии» Константин Говорун. Кроме того, процедура подачи документов на японскую визу была упрощена осенью 2024 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Валерия Доброва
посольство Японии Москва Санкт-Петербург визы путешествия Азия туризм
Материалы по теме
Посольство Японии запланировало открыть в России визовые центры
Общество
Визовые центры Канады в России прекратили прием документов
Политика
Визовые центры Кипра откроются в России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
На подъемнике в Степаново в Подмосковье застряли 50 человек Общество, 18:56
Пятеро подростков погибли при пожаре в сауне в Кемеровской области Общество, 18:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:35
МАГАТЭ сообщило, что Чернобыльская АЭС оказалась временно обесточена Политика, 18:27
Валиева и Кондратюк заняли последнее место на ЧР по прыжкам в дуэтах Спорт, 18:08
На Украине и в Молдавии ухудшился интернет на фоне блэкаута Политика, 18:07
Взрывы произошли в двух иранских городах Политика, 18:01
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Всемирная федерация тхэквондо допустила россиян до соревнований с флагом Спорт, 17:55
Обломки беспилотников повредили окна жилых домов в Курске Политика, 17:51
В римской базилике после реставрации нашли ангела, похожего на Мелони Общество, 17:44
Погибшего в Турции пловца Свечникова похоронили в Подмосковье Общество, 17:39
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
В Москве и Петербурге откроются визовые центры Японии Политика, 17:36