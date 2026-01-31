На Украине и в Молдавии ухудшился интернет на фоне блэкаута

На Украине и в Молдавии упал уровень интернет-подключения. NetBlocks зафиксировал сбои на фоне каскадного отключения в энергосистеме Украины

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Уровень интернет-подключения снижен на Украине и в Молдавии на фоне отключения электроэнергии, сообщил в Х отслеживающий интернет-трафик сервис NetBlocks.

Ранее Министерство энергетики Молдавии сообщило, что ряд регионов Молдавии остался без электроснабжения из-за сбоев в работе энергосетей Украины. По информации ведомства, они начались утром в субботу, 31 января, в 10:42 (11:42 мск). Произошло падение напряжения на линии 400 кВ Исакча — Вулканешты — МГРЭС, что привело к повреждению и отключению энергосистемы.

Молдавский министр энергетики Дорин Жунгиету объяснил, что электроснабжение частично отключилось из-за того, что сработала система автоматической защиты после обрыва линий электропередачи на Украине. Сбои также зафиксированы на территории Приднестровья.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль рассказал, что каскадное отключение в электроэнергетической сети Украины произошло из-за технологического нарушения. Из-за аварии были разгружены блоки атомных электростанций, а также применены специальные аварийные графики отключений в Киеве, Киевской, Житомирской и Харьковской областях.

По информации «Киевводоканала», во всех районах украинской столицы отключили водоснабжение из-за аварии в энергосистеме. Мэр города Виталий Кличко сообщил также об остановке движения метро из-за аварийных отключений.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «все необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы есть, проходят восстановительные работы». Шмыгаль обещал, что в течение ближайших часов свет будет восстановлен.