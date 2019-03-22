Инвесторы из США и Британии скупили более 70% новых евробондов России

Россия провела «крупнейшее единовременное размещение» еврооблигаций с момента введения санкций в 2014 году, продав долларовые бумаги на $3 млрд и бонды в евро на €750 млн, заявил сегодня журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. «Ни санкции, ни враждебная риторика запада не подорвали доверие инвесторов к нашим активам», — сказал он.
Силуанов раскрыл географическую структуру вложений в оба выпуска:
- инвесторы из Великобритании выкупили 55% выпуска в долларах и 40% выпуска в евро;
- инвесторы из США приобрели 21% выпуска в долларах и 17% выпуска в евро;
- инвесторы из континентальной Европы купили 8% выпуска в долларах и 18% выпуска в евро.
Таким образом, по сумме двух выпусков (с пересчетом привлеченных евро в доллары по текущему курсу):
- британские инвесторы выкупили почти 52% всех бумаг на сумму около $2 млрд;
- американские инвесторы купили 20% евробондов на сумму около $774 млн;
- европейские инвесторы приобрели чуть более 10% бумаг на сумму около $393 млн.
Еще около $330 млн из долларового выпуска купили российские инвесторы, сообщил Силуанов. Он не раскрыл, сколько бумаг в евро купили резиденты,
Объем заявок инвесторов на приобретение долларовых инструментов превысил объем размещения более чем в два раза, спрос на бумаги в евро в четыре раза превысил объем размещения, рассказал первый вице-премьер.
«Принимая во внимание благоприятную рыночную конъюнктуру, Минфин привлек средства сверх предусмотренного бюджетом лимита, что предполагает соответствующее сокращение привлечений средств на внутреннем рынке капитала», — также заявил Силуанов. Законом о бюджете предусматривалось привлечение внешних заимствований на сумму до $3 млрд. Но правительство дало Минфину право осуществить в 2019 году внешние заимствования с превышением верхнего предела госдолга в целях замещения внутренних заимствований — этим правом Минфин и воспользовался.