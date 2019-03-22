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Экономика ,  
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Инвесторы из США и Британии скупили более 70% новых евробондов России
Инвесторы из Великобритании выкупили более половины новых еврооблигаций России, а инвесторы из США — 20%, сообщил Минфин. Санкции и «враждебная риторика» Запада не подорвали доверие к российским активам, заявили в ведомстве
Антон Силуанов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Россия провела «крупнейшее единовременное размещение» еврооблигаций с момента введения санкций в 2014 году, продав долларовые бумаги на $3 млрд и бонды в евро на €750 млн, заявил сегодня журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. «Ни санкции, ни враждебная риторика запада не подорвали доверие инвесторов к нашим активам», — сказал он.

Силуанов раскрыл географическую структуру вложений в оба выпуска:

  • инвесторы из Великобритании выкупили 55% выпуска в долларах и 40% выпуска в евро;
  • инвесторы из США приобрели 21% выпуска в долларах и 17% выпуска в евро;
  • инвесторы из континентальной Европы купили 8% выпуска в долларах и 18% выпуска в евро.

Таким образом, по сумме двух выпусков (с пересчетом привлеченных евро в доллары по текущему курсу):

  • британские инвесторы выкупили почти 52% всех бумаг на сумму около $2 млрд;
  • американские инвесторы купили 20% евробондов на сумму около $774 млн;
  • европейские инвесторы приобрели чуть более 10% бумаг на сумму около $393 млн.

Еще около $330 млн из долларового выпуска купили российские инвесторы, сообщил Силуанов. Он не раскрыл, сколько бумаг в евро купили резиденты, но ранее «ВТБ Капитал» (соорганизатор размещения) сообщил, что россияне приобрели 18% выпуска (на сумму €135 млн, или $153 млн). Таким образом, российские резиденты выкупили около 13% двух траншей.

Объем заявок инвесторов на приобретение долларовых инструментов превысил объем размещения более чем в два раза, спрос на бумаги в евро в четыре раза превысил объем размещения, рассказал первый вице-премьер.

«Принимая во внимание благоприятную рыночную конъюнктуру, Минфин привлек средства сверх предусмотренного бюджетом лимита, что предполагает соответствующее сокращение привлечений средств на внутреннем рынке капитала», — также заявил Силуанов. Законом о бюджете предусматривалось привлечение внешних заимствований на сумму до $3 млрд. Но правительство дало Минфину право осуществить в 2019 году внешние заимствования с превышением верхнего предела госдолга в целях замещения внутренних заимствований — этим правом Минфин и воспользовался.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: евробонды, Минфин, еврооблигации, иностранные инвесторы, Антон Силуанов
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