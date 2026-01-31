В США вновь прошли массовые протесты после убийств в Миннесоте. Видео
В Соединенных Штатах прошли массовые демонстрации против действий Иммиграционной таможенной службы (ICE), сотрудники которой убили двух человек в Миннеаполисе в январе. Об этом сообщает NBC News.
Протесты вспыхнули в Нью-Йорке, Миннеаполисе, Лос-Анджелесе, Техасе и других местах.
30 января в Миннеаполисе протестующие собрались у федерального здания имени епископа Генри Уиппла, где в последние недели регулярно проходят протесты. После выступлений священнослужителей демонстранты двинулись к закрытой зоне объекта, выкрикивая в адрес сотрудников Министерства внутренней безопасности США призывы «увольняйтесь с работы» и «убирайтесь из Миннесоты». Большая часть группы позже разошлась после того, как местные правоохранительные органы пригрозили им арестом за блокирование дороги, передает Associated Press (AP).
В Лос-Анджелесе демонстранты собрались у здания мэрии, после чего колонна двинулась к федеральному центру. Когда акция продолжилась вечером 30 января, правоохранители для разгона толпы применили слезоточивый газ, пишет NBC. Полиция Лос-Анджелеса сообщила об арестах «провокаторов».
Кроме того, 30 января федеральные агенты задержали в Лос-Анджелесе бывшего репортера CNN Дона Лемона во время освещения церемонии вручения премии «Грэмми», сообщил его адвокат, передает телеканал. Помимо Лемона задержали еще троих журналистов.
Генеральный прокурор Пэм Бонди написала в соцсети Х, что Лемона и других задержали «в связи со скоординированным нападением на церковь Cities Church в Сент-Поле, штат Миннесота». NBC пишет, что Лемона задержали в связи с тем, что он освещал протесты против ICE во время церковной службы в Миннесоте в начале января. Позже Лемона освободили под собственное поручительство. Следующее слушание по его делу состоится 9 февраля, передает телеканал.
Новая волна протестов против действий сотрудников ICE в США началась после убийства 37-летнего медбрата Алекса Претти в Миннеаполисе 24 января. До этого работник службы застрелил Рене Гуд в начале января. Убитых обвиняли в агрессии против сотрудников ICE.
31 января на фоне убийства двух человек сотрудниками ICE в США начался частичный шатдаун. Лидер демократов в сенате Чак Шумер ранее заявил, что его однопартийцы заблокируют законопроект о государственных расходах, включающих финансирование Министерства внутренней безопасности. Сенат успел проголосовать за бюджет для ряда правительственных ведомств, однако его должна одобрить палата представителей, члены которой разъехались на выходные, писало Politico.
