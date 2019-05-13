HeadHunter собрал трофеи в США

Крупнейший российский интернет-рекрутмент разместил свои бумаги на NASDAQ

В четверг, 9 мая, начались торги депозитарными расписками HeadHunter на NASDAQ. Инвесторы оценили компанию близко к ее верхним ожиданиям — $675 млн, а по итогам торгов в пятницу ее капитализация выросла до $837,5 млн

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

В рамках IPO занимающаяся интернет-рекрутментом компания HeadHunter разместила свои бумаги по цене $13,5 за штуку, следует из ее сообщения, направленного Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Акционеры HeadHunter — структуры Goldman Sachs Group и «Эльбрус Капитал» — предложили инвесторам 16,3 млн ADS, соответствующих 16,3 млн обыкновенных акций компании. Таким образом, компания разместила акции на $220,1 млн.

HeadHunter уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о желании провести первичное размещение акций (IPO) в конце 2017 года. Компании Highworld Investments Limited (структура Elbrus Capital, владеет 59,99999% HeadHunter) и ELQ Investors VIII Limited (структура Goldman Sachs Group, 40%) планировали продать бумаги на $250 млн. Организаторами размещения выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, BofA Merrill Lynch, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB.

Однако, после того как в апреле 2018 года Минфин США ввел новые санкции против России, IPO HeadHunter оказалось под вопросом, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. В самой компании судьбу размещения не комментировали.

В конце марта 2019 года HeadHunter обновила проспект на сайте SEC, а в апреле раскрыла ценовой коридор — $11–13,5 за бумагу. Общий объем IPO мог составить до $253,1 млн, указывала HeadHunter. Всего планировалось разместить 18,75 млн акций из 50 млн. Таким образом, компания оценивала себя в $550–675 млн.

По мнению аналитика Альфа-банка Анны Курбатовой, у HeadHunter привлекательные финансовые показатели: высокая маржинальность при низких капитальных затратах и небольшой долговой нагрузке. «Акционеры предложили акции быстрорастущей компании по приемлемой цене, поэтому и спрос был высоким. $220–250 млн для американского рынка — это небольшой объем размещения. Но это же несет риск невысокой ликвидности в будущем», — отметила Курбатова. С высоким спросом на бумаги со стороны инвесторов она связывает и рост капитализации в первый день торгов.

Торги ADS HeadHunter на NASDAQ начались по цене $14,66 за штуку. За первый час торгов цена выросла на 12% по сравнению с ценой размещения и превысила $15 за расписку. По итогам торгов в пятницу стоимость ADS выросла до $16,75 за бумагу, а капитализация компании достигла $837,5 млн.

Как HeadHunter шел к бирже

HeadHunter был запущен в 2000 году предпринимателями Михаилом Фролкиным и Юрием Вировицем. На тот момент сервис назывался National Job Club (название HeadHunter появилось в 2003 году) и был частью кадрового агентства People You Need Фролкина. Инвестиции в проект составили $550 тыс. Кроме того, сайт сам зарабатывал, предлагая пользователям платный доступ к базе резюме.

В 2007 году 24,5% HeadHunter приобрела Mail.Ru Group (тогда — Digital Sky Technologies, DST) за $15 млн. Вся HeadHunter была оценена в $61,2 млн. В 2009 году Mail.Ru Group получила контроль над компанией, а в 2012 году довела долю в ней до 100%. В 2014 году интернет-холдинг продал HeadHunter как непрофильный актив группе инвесторов во главе с фондом прямых инвестиций «Эльбрус Капитал» за 10 млрд руб.

Сейчас сервис действует в России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Узбекистане и Киргизии. По собственным данным компании, в 2018 году ее выручка выросла на 29% и достигла 6,118 млрд руб. Чистая прибыль за год увеличилась более чем в два раза, до 1,033 млрд руб.

Изначально сервис развивался за счет поиска работы для «белых воротничков» — образованных специалистов, служащих, управленцев, но сейчас активно расширяет аудиторию среди «синих воротничков» — работников, занятых преимущественно физическим трудом. В частности, чтобы расширить базу резюме таких работников, в прошлом году HeadHunter приобрела базу закрывшегося проекта Job.ru. На 31 декабря 2018 года всего у сервиса было примерно 253 тыс. платящих пользователей, что на 33% больше, чем по итогам 2017 года. Количество зарегистрированных резюме выросло на 37%, до 36,2 млн, число вакансий — на 40,5%, до 559 тыс. штук. Количество уникальных пользователей выросло до 20 млн в месяц с 17,1 млн на 20 июня 2017 года. По состоянию на 8 мая 2019 года на портале размещено более 550 тыс. вакансий и 39 млн резюме.

Первый за пять лет

Выход HeadHunter на биржу NASDAQ является первым IPO компании с российскими корнями в США с начала украинского кризиса пять лет назад. В 2013 году там размещались компания QIWI и головная компания Тинькофф Банка TCS Group. В ноябре 2017 года свои акции на Западе разместила EN+ Олега Дерипаски — но на бирже в Лондоне.

По мнению главного стратега «Универ Капитала» Дмитрия Александрова, HeadHunter отдала предпочтение американскому рынку перед российским, поскольку в США можно привлечь гораздо большую сумму от локальных инвесторов. «Компания занимает половину рынка рекрутинга в России, а инвесторы в США готовы оценивать подобные фирмы по более высоким мультипликаторам», — пояснил РБК Александров. Размещение в Нью-Йорке могло быть обусловлено и тем, что в последнее время интерес западных инвесторов к IPO довольно высок, пояснил РБК эксперт по инвестиционным стратегиям «БКС Брокер» Всеволод Зубов. В частности, это касается компаний из сферы услуг. Зубов приводит в пример недавние IPO компаний Levi`s, Lyft, Eventbrite и Farfetch, когда книга заявок была переподписана в несколько раз.

Выход на биржу в США проливает свет и на долгосрочную стратегию HeadHunter, уверен Александров. «Речь о превращении в глобального игрока, — говорит эксперт. — Этот сегмент рынка имеет большой потенциал роста, и воспользоваться им, имея американский листинг и связи с западными инвесторами, можно будет эффективнее». Однако Зубов предупреждает, что в случае ужесточения санкций США против России настрой инвесторов к бумагам HeadHunter может измениться в негативную сторону. Другую угрозу, по его словам, представляет неопределенность в «торговых войнах», которая уже вызывает нестабильность на фондовых рынках.

Частные инвесторы в российской юрисдикции торговать на западных биржах формально не могут, и купить акции HeadHunter напрямую на NASDAQ у них не получится. Единственный легальный способ торговать западными бумагами — через Санкт-Петербургскую биржу, где обращаются около 800 наиболее популярных иностранных инструментов (в основном акции компаний США).

Биржа не участвует в IPO на Западе, но может в короткие сроки после этого добавлять к торгам в России определенные бумаги, сказал РБК гендиректор Санкт-Петербургской биржи Евгений Сердюков. Происходит это обычно по запросу брокеров, заинтересовавшихся теми или иными бумагами. Получив запрос, биржа проверяет бумаги на соответствие российским законам и внутренним правилам, после чего листинг в России может пройти в течение нескольких недель или даже дней.

«Что касается HeadHunter, то на первый взгляд эти акции могут подойти для торгов на нашей бирже. Пока никто из брокеров с запросом по ним не обращался, но в ближайшее время мы намерены проверить их на возможность листинга», — отметил Сердюков.