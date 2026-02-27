«Спартак» последним из Западной конференции КХЛ вышел в плей-офф
Московский «Спартак» стал последним участником Кубка Гагарина нынешнего сезона КХЛ от Западной конференции.
Это произошло после того, как «Шанхай Дрэгонс» в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ уступил московскому ЦСКА (5:6 ОТ) и потерял шансы на выход в плей-офф.
«Спартак» занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 68 очков. «Шанхай Дрэгонс» располагается на девятой строчке, имея 52 очка.
На Западе в плей-офф ранее вышли ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо», московские «Динамо» и ЦСКА, а также петербургский СКА. На Востоке это сделали магнитогорский «Металлург», омский «Авангард, казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист».
