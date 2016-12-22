HeadHunter проведет IPO на $250 млн

Сайт с вакансиями HeadHunter намерен привлечь $250 млн на IPO на NASDAQ. В 2016 году Mail.Ru Group продала компанию за сумму в полтора раза ниже, однако с тех пор выручка HeadHunter начала расти

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Компания HeadHunter Group PLC, владеющая одноименным сайтом по поиску работы, собирается привлечь $250 млн в ходе IPO (первичного размещения акций), говорится в документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Для размещения была выбрана американская биржа NASDAQ.

В документе отмечается, что текущие акционеры HeadHunter в лице Highworld Investments Limited (подразделение фонда «Эльбрус Капитал», владеет 59,99999% HeadHunter) и ELQ Investors VIII Limited (подразделение Goldman Sachs Group Inc., 40%) разместят свои американские депозитарные расписки (ADS) в рамках IPO. Какую часть пакета, не уточняется. При этом сама компания доходов от этих акций не получит.

Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, BofA, Merrill Lynch, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB. Акции будут торговаться под тикером HHR.

Целью IPO, судя по всему, является монетизация актива отдельными акционерами HeadHunter, поясняет аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Ранее в 2016 году Mail.Ru Group продала этот непрофильный для себя актив за 10 млрд руб. С учетом развития бизнеса, улучшения экономической конъюнктуры в России, укрепления рубля и подходящего бизнес-цикла (безработица по критериям Международной организации труда в России находится на исторических минимумах, что позитивно для компаний, зарабатывающих на поиске кадров), оценка актива в рамках размещения может быть гораздо выше недавней сделки с Mail.Ru Group», — сказал он.

HeadHunter работает с 2000 года и является крупнейшим онлайн-сервисом по поиску работы. По собственным данным, на конец 2017 года, всего на сайте было размещено 27,4 млн резюме и 416 тыс. вакансий. Сервис доступен в России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Узбекистане и Киргизии. В документах отмечается, что выручка HeadHunter Group PLC в 2017 году составила 4,7 млрд руб., что на 44% больше, чем в 2016 году. Компания получила чистую прибыль в размере 464,1 млн руб. вместо убытка в 55,6 млн руб. годом ранее. Общая задолженность на 31 декабря 2017 года составляла 6,8 млрд руб.

Согласно статистике Liveinternet, сайт HeadHunter.ru посещают 17,8 млн уникальных пользователей в месяц.

Как говорится в тексте заявки, HeadHunter планирует продолжать развиваться в российских регионах, в частности, в городах с населением более 100 тыс. жителей, и отвоевывать там долю местных сайтов по поиску работы. Компания собирается увеличить количество предложений для «синих воротничков» — рабочих специальностей. Для этого будет упрощен этап создания резюме, проведены маркетинговые офлайн-кампании. Не исключаются покупки более мелких конкурентов, специализирующихся в этой области.

«Мы ожидаем, что динамика российского рынка труда поможет нам усилить монетизацию, так как кадры станут редким ресурсом в России в среднесрочной перспективе. Экономически активное население уменьшится с 76,6 млн в 2016 году до 74,7 млн к 2022 году, согласно Росстату, что должно улучшить взаимодействие клиентов и повысить спрос для рекрутинговых онлайн-сервисов», — говорится в документе HeadHunter.

Аналитик Sova Capital Александр Венгранович отметил, что в рамках размещения HeadHunter планирует привлечь в полтора раза больше (15 млрд руб.), чем оценивалась компания, когда ее продавала Mail.Ru Group. На тот момент HeadHunter практически не развивался, а выручка по прогнозам на 2016 год только снижалась, указывает Венгранович. За два года после сделки HeadHunter увеличил выручку на 52,5%, а EBITDA — на 25%, что произошло за счет роста рынка онлайн-рекрутмента, а также укрепления позиций на рынке. «Российские быстрорастущие интернет-компании интересны инвесторам, особенно сейчас, когда рынок начал постепенно оживать. Подобных компаний на рынке ценных бумаг немного, поэтому новые игроки всегда привлекают внимание инвесторов, но только при условии, что компания оценена корректно. Пока не известен объем размещения и оценка бумаг, говорить о востребованности этих акций сложно», — рассуждает Венгранович.