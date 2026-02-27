Трамп напомнил о разговорах с Путиным

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами возле Белого дома перед отлетом в Техас заявил, что разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я бы хотел завершения этой войны. Я говорил с президентом Путиным. Я бы хотел видеть завершение этой войны», — сказал он (цитата по ТАСС).

Республиканец не уточнил, когда именно общались президенты.

О последнем телефонном разговоре двух лидеров Кремль сообщил 28 декабря. На следующий день, 29 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новый телефонный разговор двух лидеров состоится «в ближайшее время». Вместе с тем 25 февраля Песков заявил, что новой беседы пока не планируется.

В тот же день Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики провели получасовой телефонный разговор. Зеленский позже сообщил, что Трамп в беседе выразил надежду завершить конфликт между Россией и Украиной «через месяц».