Трамп напомнил о разговорах с Путиным
Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами возле Белого дома перед отлетом в Техас заявил, что разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным.
«Я бы хотел завершения этой войны. Я говорил с президентом Путиным. Я бы хотел видеть завершение этой войны», — сказал он (цитата по ТАСС).
Республиканец не уточнил, когда именно общались президенты.
О последнем телефонном разговоре двух лидеров Кремль сообщил 28 декабря. На следующий день, 29 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новый телефонный разговор двух лидеров состоится «в ближайшее время». Вместе с тем 25 февраля Песков заявил, что новой беседы пока не планируется.
В тот же день Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики провели получасовой телефонный разговор. Зеленский позже сообщил, что Трамп в беседе выразил надежду завершить конфликт между Россией и Украиной «через месяц».
