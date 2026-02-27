 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Трамп напомнил о разговорах с Путиным

Сюжет
Переговоры России и США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами возле Белого дома перед отлетом в Техас заявил, что разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я бы хотел завершения этой войны. Я говорил с президентом Путиным. Я бы хотел видеть завершение этой войны», — сказал он (цитата по ТАСС).

Республиканец не уточнил, когда именно общались президенты.

О последнем телефонном разговоре двух лидеров Кремль сообщил 28 декабря. На следующий день, 29 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новый телефонный разговор двух лидеров состоится «в ближайшее время». Вместе с тем 25 февраля Песков заявил, что новой беседы пока не планируется.

Трамп и Зеленский созвонились с европейскими лидерами
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

В тот же день Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики провели получасовой телефонный разговор. Зеленский позже сообщил, что Трамп в беседе выразил надежду завершить конфликт между Россией и Украиной «через месяц».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Дональд Трамп Владимир Путин телефонный разговор
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Си Цзиньпин созвонился с Трампом после разговора с Путиным
Политика
Трамп заявил о желании отмены санкций против России после достижения мира
Политика
Дипломатическая стратегия Трампа в Европе вызвала недовольство в регионе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 91,3 (+0,27) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 77,27 (+0,15) Инвестиции, 17:27
В Швейцарии закроют банк после заявлений США о связях с Россией Политика, 22:24
В аэропорту Стамбула отменили три рейса в Тегеран Политика, 22:17
Зеленский заявил, что «с удовольствием» принял бы ядерное оружие Запада Политика, 22:15
Над Севастополем сбили три воздушные цели Политика, 22:14
Пожарные прибыли на юго-запад Москвы после хлопка в многоэтажном доме Общество, 22:13
Министр обороны Нидерландов не исключила отправку войск на Украину Политика, 22:09
«Спартак» последним из Западной конференции КХЛ вышел в плей-офф Спорт, 22:00
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Трамп напомнил о разговорах с Путиным Политика, 21:52
Квартиры с ключами в 2026 году РБК и ПИК, 21:52
Более 2 тыс. исков подали против пошлин Трампа Политика, 21:48
В ЕК не обсуждали «защиту» украинских мужчин от призыва в армию Политика, 21:39
«Зенит» вырвал победу у «Балтики» в первом матче РПЛ после зимней паузы Спорт, 21:38
Михаил Задорнов назвал два сценария для курса рубля в 2026 году
РАДИО
 Инвестиции, 21:36
Количество наркопотребителей в России снизилось на 1 млн за 10 лет Общество, 21:35