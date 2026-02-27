Над Севастополем сбили три воздушные цели
Силы ПВО сбили три воздушных цели в районе Северной стороны Севастополя, передает глава города Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито 3 воздушных цели в районе Северной стороны», — говорится в сообщении.
Ранее Развожаев сообщил о воздушной тревоге в регионе. На момент публикации опасность не снята.
