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Технологии и медиа ,  
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HeadHunter заработал на синих воротничках
За 2018 год выручка HeadHunter выросла почти на 30% благодаря ставке на синих воротничков — сотрудников, занятых физическим трудом. В прошлом году в России насчитывалось 30,7 млн белых воротничков и 41,4 млн — синих
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Выручка HeadHunter в 2018 году выросла на 29% и достигла 6,118 млрд руб. Об этом говорится в обновленном проспекте компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которую HeadHunter уведомила о желании провести первичное размещение своих акций (IPO) еще в конце 2017 года. С тех пор размещения так и не состоялось.

Из обновленного проспекта HeadHunter следует, что показатель EBITDA вырос на 8%, до 2,68 млрд руб. EBITDA margin составила 43,8% вместо 52,4% по итогам 2017 года. Чистая прибыль увеличилась более чем в два раза, до 1,033 млрд руб. Капитализация HeadHunter, по собственной оценке, составляла 9,4 млрд руб. вместо 8,8 млрд руб. на конец 2017 года.

На 31 декабря 2018 года всего у сервиса было примерно 253 тыс. платящих пользователей, что на 33% больше, чем по итогам 2017 года. Количество зарегистриров​анных резюме выросло на 37%, до 36,2 млн, число вакансий — на 40,5%, до 559 тыс. штук. Количество уникальных пользователей выросло до 20 млн в месяц с 17,1 млн на 20 июня 2017 года.

HeadHunter работает в нескольких странах СНГ, но основная часть выручки сервиса (97%) приходится на Россию. Главным драйвером выручки в 2018 году стал сегмент, включающий доход от малых и средних компаний: эти поступления увеличились почти на 41%, до 3,2 млрд руб., тогда как поступления от крупных компаний выросли на 19%, до 2,2 млрд руб. К крупным компаниям HeadHunter относит предприятия с годовой выручкой более 2 млрд руб. и штатом сотрудников свыше 250 человек.

Увеличение доходов сервиса от сотрудничества с малыми и средними компаниями соотносится с ростом их числа. В прошлом году количество таких клиентов HeadHunter выросло на 39%, до 235,5 тыс. подписчиков. Причем по итогам 2018 года большая их часть приходилась уже не на Москву и Петербург, а на другие регионы: 109,5 тыс. против 113,3 тыс. подписчиков соответственно. Годом ранее ситуация была обратная: 87,7 тыс. против 71,3 тыс. Но на сотрудничестве с московскими и петербургскими компаниями сервис зарабатывает пока вдвое больше: 2,1 млрд руб. против 1 млрд руб. в 2018 году. Просто средний доход с одного подписчика среди мелких и небольших компаний в Москве и Петербурге равнялся в прошлом году 19,6 тыс. руб., в других городах — 9,1 тыс. руб. Для сравнения: клиенты — крупные компании платят на порядок больше: средний доход с одного такого подписчика в Москве и Петербурге достигает уже 306,2 тыс. руб., в остальных регионах — 105,4 тыс. руб.

Малые и средние компании, как следует из документа HeadHunter, заинтересованы в первую очередь в синих воротничках — сотрудниках, занятых преимущественно физическим трудом, тогда как крупные компании — в белых воротничках — образованных специалистах, служащих, управленцах. В 2018 году в России насчитывалось 30,7 млн белых воротничков и 41,4 млн синих, приводит HeadHunter оценки J’Son & Partners. При этом текучка кадров среди первых в прошлом году не превышала 15%, а среди вторых составляла 37%. В 2018 году во всех открытых источниках — как в онлайне, так и в офлайне — насчитывалось 3,3 млн вакансий для белых воротничков и 8,3 млн для синих.

Чтобы расширить базу резюме синих воротничков, HeadHunter в прошлом году приобрел базу закрывшегося проекта Job.ru. Сумма сделки не раскрывалась.

Отложенное IPO

Компания намеревалась разместить американские депозитарные расписки (ADS) на бирже NASDAQ и привлечь в ходе IPO $250 млн. Однако после того, как в апреле прошлого года Минфин США ввел новый пакет санкций против России, «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники писал, что IPO HeadHunter оказалось под вопросом.

Изначально предполагалось, что в ходе IPO бумаги продадут акционеры компании Highworld Investments Limited (структура Elbrus Capital, владеет 59,99999% HeadHunter) и ELQ Investors VIII Limited (структура Goldman Sachs Group, 40%). Однако количество акций, коридор цены, по которой они будут предложены инвесторам, и дата возможного размещения в первой версии проспекта не приводились. Нет этих данных и в обновленном документе.

Представитель HeadHunter отказался комментировать любые вопросы, связанные с IPO. Представитель Elbrus Capital не ответил на момент публикации. Получить комментарий Goldman Sachs не удалось.

По словам аналитика Sova Capital Александра Венграновича, если бы HeadHunter окончательно отказался от IPO, сервис не размещал бы обновленный проспект. «Публикация может запустить новый процесс переговоров с инвесторами, в рамках которых компания поймет спрос на ADS и сможет определить их стоимость», — отметил Венгранович.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова напоминает, что следующие этапы после публикации проспекта — это анонс первичного размещения, определение цены, road-шоу и непосредственно размещение. По ее словам, опубликованный HeadHunter документ можно расценивать как заявление о намерениях провести IPO в ближайшее время. В то же время она отметила, что на практике встречается много случаев, когда после публикации проспекта эмиссии компания так и не выходит на биржу.

Авторы: Анна Балашова, Сергей Соболев
Теги: HeadHunter, рекрутер
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