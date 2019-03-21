HeadHunter заработал на синих воротничках

За 2018 год выручка HeadHunter выросла почти на 30% благодаря ставке на синих воротничков — сотрудников, занятых физическим трудом. В прошлом году в России насчитывалось 30,7 млн белых воротничков и 41,4 млн — синих

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Выручка HeadHunter в 2018 году выросла на 29% и достигла 6,118 млрд руб. Об этом говорится в обновленном проспекте компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которую HeadHunter уведомила о желании провести первичное размещение своих акций (IPO) еще в конце 2017 года. С тех пор размещения так и не состоялось.

Из обновленного проспекта HeadHunter следует, что показатель EBITDA вырос на 8%, до 2,68 млрд руб. EBITDA margin составила 43,8% вместо 52,4% по итогам 2017 года. Чистая прибыль увеличилась более чем в два раза, до 1,033 млрд руб. Капитализация HeadHunter, по собственной оценке, составляла 9,4 млрд руб. вместо 8,8 млрд руб. на конец 2017 года.

На 31 декабря 2018 года всего у сервиса было примерно 253 тыс. платящих пользователей, что на 33% больше, чем по итогам 2017 года. Количество зарегистриров​анных резюме выросло на 37%, до 36,2 млн, число вакансий — на 40,5%, до 559 тыс. штук. Количество уникальных пользователей выросло до 20 млн в месяц с 17,1 млн на 20 июня 2017 года.

HeadHunter работает в нескольких странах СНГ, но основная часть выручки сервиса (97%) приходится на Россию. Главным драйвером выручки в 2018 году стал сегмент, включающий доход от малых и средних компаний: эти поступления увеличились почти на 41%, до 3,2 млрд руб., тогда как поступления от крупных компаний выросли на 19%, до 2,2 млрд руб. К крупным компаниям HeadHunter относит предприятия с годовой выручкой более 2 млрд руб. и штатом сотрудников свыше 250 человек.

Увеличение доходов сервиса от сотрудничества с малыми и средними компаниями соотносится с ростом их числа. В прошлом году количество таких клиентов HeadHunter выросло на 39%, до 235,5 тыс. подписчиков. Причем по итогам 2018 года большая их часть приходилась уже не на Москву и Петербург, а на другие регионы: 109,5 тыс. против 113,3 тыс. подписчиков соответственно. Годом ранее ситуация была обратная: 87,7 тыс. против 71,3 тыс. Но на сотрудничестве с московскими и петербургскими компаниями сервис зарабатывает пока вдвое больше: 2,1 млрд руб. против 1 млрд руб. в 2018 году. Просто средний доход с одного подписчика среди мелких и небольших компаний в Москве и Петербурге равнялся в прошлом году 19,6 тыс. руб., в других городах — 9,1 тыс. руб. Для сравнения: клиенты — крупные компании платят на порядок больше: средний доход с одного такого подписчика в Москве и Петербурге достигает уже 306,2 тыс. руб., в остальных регионах — 105,4 тыс. руб.