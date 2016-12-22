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«Коммерсантъ» узнал об угрозе биржевым планам «Черкизово» и HeadHunter
Новые санкции США, 07:54
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«Коммерсантъ» узнал об угрозе биржевым планам «Черкизово» и HeadHunter
Планы нескольких российских компаний по размещению на бирже оказались под угрозой из-за новых санкций США. Источники «Коммерсанта» рассказали, что под вопросом оказалось SPO группы «Черкизово» и IPO компании HeadHunter на NASDAQ
Фото: Владислав Шатило / РБК

Вторичное размещение на Московской бирже акций производителя мясной продукции группы «Черкизово» может быть отложено как минимум на несколько месяцев, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в инвестиционных кругах.

По словам собеседника издания, возможный перенос связан с новым пакетом санкций, которые Минфин США ввел против России. Группа «Черкизово» собиралась провести вторичное размещение (SPO) 3 апреля 2018 года, тогда как американские власти объявили о новых санкциях 6 апреля. Группа планировала привлечь на бирже около $300 млн, однако после объявления о санкциях на российских фондовых площадках началась активная распродажа, что привело к общему падению рынка.

Под вопросом оказалось также первичное размещение акций ​ (IPO) российского сервиса по поиску работы HeadHunter на бирже NASDAQ в Нью-Йорке, в ходе которого рассчитывали привлечь $250 млн. О подаче документов в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) стало известно 2 апреля, также до объявления о новых санкционных мерах США. Представитель компании отказался от комментариев. Как пояснила газете старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева, сейчас у инвесторов нет уверенности по поводу списка компаний, на которые распространятся действия санкций и ответных мер. В условиях повышенных геополитических рисков им трудно прогнозировать развитие событий, считает она.

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Уже после объявления о новых санкциях постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу Fox News заявила, что администрация планирует ввести еще один пакет ограничительных мер. Позже в интервью CBS News американский постпред пояснила, что новые ограничения будут «напрямую касаться компаний, занимающихся поставками оборудования и технологий, связанных с Асадом, и использованием им химического оружия».

О новых санкциях должны были объявить в понедельник, 16 апреля. Однако газета The Washington Post со ссылкой на несколько источников сообщила, что президент Дональд Трамп отложил введение нового пакета. По данным издания, американский лидер остался недоволен тем фактом, что информация о готовящихся ограничениях стала достоянием гласности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал санкционную политику США как способ «выдавливать российские компании с международных рынков». По его мнению, они «не могут быть связаны с ситуацией вокруг Сирии или еще чем-то». «Это не что иное, как международное экономическое рейдерство», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: размещение акций , Московская биржа , NASDAQ
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