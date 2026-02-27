В РЖД пояснили, когда дешевле всего покупать билеты в купе и плацкарт

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Билет в плацкарт дешевле всего будет на поездки в феврале или ноябре, а в купе — цена будет выгоднее при покупке заранее, сообщили «РИА Новости» в РЖД.

Тарифы на проезд в поездах дальнего следования можно разделить на два сегмента. Первый — регулируется государством. Это плацкартные, общие вагоны и вагоны с местами для сидения скорых и пассажирских поездов.

Второй — дерегулированный сегмент, в котором «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) самостоятельно устанавливает стоимость проезда. Сюда относятся купе, СВ и люкс, а также вагоны с местами для сидения скоростных поездов.

СВ — вагон с купе повышенной комфортности, в котором обычно две нижние полки. В интерьере такого вагона преобладает текстиль и мягкая обивка. Полки в вагонах СВ, как правило, шире плацкартных и стандартных купейных.

В дерегулированном сегменте действует динамическая система ценообразования — стоимость зависит от категории поезда, времени года, дня недели, количества свободных мест и т.д.

«Наиболее выгодным вариантом путешествий в дерегулированном сегменте станет заблаговременная покупка билетов», — сообщили в РЖД.

В начале октября РЖД запустили новые вагоны СВ с двухметровыми полками. В каждом таком вагоне восемь купе, оборудованных в числе прочего USB-разъемами, мультимедийными экранами, закрытыми полками для ручной клади, местами для верхней одежды и кнопкой вызова проводника.