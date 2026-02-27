Министр обороны Нидерландов не исключила отправку войск на Украину
Отправка нидерландских военных на Украину после заключения мирного соглашения не исключена, заявила новый министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус в интервью De Telegraaf.
«Я не исключаю эту возможность. Но, как и мой предшественник, я не спешу говорить «да» или «нет», потому что этот вопрос необходимо тщательно взвесить», — пояснила она, подчеркнув, что тема военных действий на Украине будет одним из главных приоритетов ее работы в течение срока полномочий нового правительства (цитата по ТАСС).
Глава оборонного ведомства подчеркнула, что любое подобное решение потребует анализа условий на земле, а формат участия Нидерландов в операции определится из наличия соответствующего международного мандата.
Материал дополняется
