Министр обороны Нидерландов не исключила отправку войск на Украину

Дилан Йешилгёз-Зегериус (Фото: Koen van Weel / ANP / Sipa USA / ТАСС)

Отправка нидерландских военных на Украину после заключения мирного соглашения не исключена, заявила новый министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус в интервью De Telegraaf.

«Я не исключаю эту возможность. Но, как и мой предшественник, я не спешу говорить «да» или «нет», потому что этот вопрос необходимо тщательно взвесить», — пояснила она, подчеркнув, что тема военных действий на Украине будет одним из главных приоритетов ее работы в течение срока полномочий нового правительства (цитата по ТАСС).

Глава оборонного ведомства подчеркнула, что любое подобное решение потребует анализа условий на земле, а формат участия Нидерландов в операции определится из наличия соответствующего международного мандата.

