 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Министр обороны Нидерландов не исключила отправку войск на Украину

De Telegraaf: Украина будет одним из главных приоритетов минобороны Нидерландов
Сюжет
Военная операция на Украине
Дилан Йешилгёз-Зегериус
Дилан Йешилгёз-Зегериус (Фото: Koen van Weel / ANP / Sipa USA / ТАСС)

Отправка нидерландских военных на Украину после заключения мирного соглашения не исключена, заявила новый министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус в интервью De Telegraaf.

«Я не исключаю эту возможность. Но, как и мой предшественник, я не спешу говорить «да» или «нет», потому что этот вопрос необходимо тщательно взвесить», — пояснила она, подчеркнув, что тема военных действий на Украине будет одним из главных приоритетов ее работы в течение срока полномочий нового правительства (цитата по ТАСС).

Глава оборонного ведомства подчеркнула, что любое подобное решение потребует анализа условий на земле, а формат участия Нидерландов в операции определится из наличия соответствующего международного мандата.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны
Авторы
Теги
Илья Трапезников, Романов Илья
Украина коалиция Министерство обороны
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 91,3 (+0,27) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 77,27 (+0,15) Инвестиции, 17:27
В Швейцарии закроют банк после заявлений США о связях с Россией Политика, 22:24
В аэропорту Стамбула отменили три рейса в Тегеран Политика, 22:17
Зеленский заявил, что «с удовольствием» принял бы ядерное оружие Запада Политика, 22:15
Над Севастополем сбили три воздушные цели Политика, 22:14
Пожарные прибыли на юго-запад Москвы после хлопка в многоэтажном доме Общество, 22:13
Министр обороны Нидерландов не исключила отправку войск на Украину Политика, 22:09
«Спартак» последним из Западной конференции КХЛ вышел в плей-офф Спорт, 22:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп напомнил о разговорах с Путиным Политика, 21:52
Квартиры с ключами в 2026 году РБК и ПИК, 21:52
Более 2 тыс. исков подали против пошлин Трампа Политика, 21:48
В ЕК не обсуждали «защиту» украинских мужчин от призыва в армию Политика, 21:39
«Зенит» вырвал победу у «Балтики» в первом матче РПЛ после зимней паузы Спорт, 21:38
Михаил Задорнов назвал два сценария для курса рубля в 2026 году
РАДИО
 Инвестиции, 21:36
Количество наркопотребителей в России снизилось на 1 млн за 10 лет Общество, 21:35