В ЕК не обсуждали «защиту» украинских мужчин от призыва в армию

Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Вопрос о защите граждан Украины мужского пола призывного возраста не обсуждается Европейской комиссией (ЕК). Об этом сообщил спикер ЕК Маркус Ламмерт на брифинге. Видео опубликовано на сайте Европейской комиссии.

«Я могу сказать лишь, что решение о временной защите было принято на уровне ЕС и на уровне государств-членов до марта 2027 года. Текущие правила — в силе», — заявил Ламмерт.

Так он ответил на вопрос, действительно ли на европейском уровне продолжаются дебаты о защите украинских мужчин призывного возраста.

Ламмерт также сказал, что не обладает информацией о подобных дебатах.

25 июня 2024 года Евросоюз продлил действие специального механизма для принятия украинских беженцев до 4 марта 2026 года. Украинцы имеют право получать медицинскую и социальную помощь, доступ к образованию для детей, а также к рынку труда для взрослых. В июне 2025 года срок был еще продлен — до 4 марта 2027 года.

В феврале 2026 года министр МВД Люксембурга Леон Глоден заявил о возможном возвращении украинских мужчин, годных к военной службе, на родину, передает Luxembourg Times. По данным Глодена, в Люксембурге стало больше украинских мужчин, получивших «временную защиту». В ответ депутат от «зеленых» Сам Тэнсон раскритиковала заявление Глодена, подчеркнув, что временная защита — это не символический жест, а конституционная обязанность, и давление на беженцев недопустимо.

Вечером 26 февраля пресс-служба министерства юстиции Норвегии сообщила, что новоприбывшие украинские мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет) лишатся права на получение временной защиты. Норвегия не входит в ЕС, но является участником Шенгенской зоны.