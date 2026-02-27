США конфискуют захваченный в декабре танкер с венесуэльской нефтью
Власти США подали в суд иск о конфискации нефтяного танкера Skipper и находящейся на нем венесуэльской нефти объемом около 1,8 млн баррелей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства юстиции США.
Танкер был захвачен американскими силами на открытом море в декабре 2025 года, когда он шел под ложным флагом и перевозил груз венесуэльской нефти.
В иске отмечается, что судно и его груз могут быть конфискованы, так как они использовались для финансирования деятельности, связанной с Ираном и Иранским корпусом стражей исламской революции (КСИР) — организации, включенной США в список иностранных террористических организаций.
Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что правительство применяет все имеющиеся правовые полномочия для пресечения деятельности, которая нарушает закон и поддерживает режимы, представляющие угрозу для США.
«Эра тайной банковской поддержки режимов, представляющих явную угрозу для США, закончилась», — говорится в заявлении Бонди.
Танкер с грузом был доставлен к побережью Техаса после изъятия. Прежде чем иск будет удовлетворен, суд должен подтвердить законность конфискации в гражданском процессе.
США начали стягивать силы в Карибский бассейн в августе 2025 года. С сентября они наносят удары по судам, которые считают причастными к наркотрафику. Эта операция получила название «Южное копье». В середине декабря президент США Дональд Трамп объявил о блокаде подсанкционных нефтетанкеров, следующих в Венесуэлу или из нее. Skipper стал первым крупным танкером с венесуэльской нефтью, конфискованным с американским правовым обоснованием в декабре 2025 года.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Сильвия Флорес были захвачены и вывезены в Штаты в ходе американской операции «Абсолютная решимость» в ночь на 3 января.
