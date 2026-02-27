В аэропорту Стамбула отменили три рейса в Тегеран
Три рейса из Стамбула в Тегеран были отменены 27 февраля, следует из данных на табло аэропорта Стамбула, сообщают Bloomberg и Reuters.
Среди них — рейс Turkish Airlines, рейс ATA Airlines и рейс Qeshm Air, свидетельствуют данные.
При этом представитель Turkish Airlines Яхья Устун заявил: «У нас нет отмен рейсов. Наши рейсы, выполняемые в дневное время, продолжаются по плану».
В последнее время США активно увеличивают военной присутствие близ Ирана на фоне протестов в стране и затянувшихся переговоров о ядерном оружии.
24 февраля The Washington Post сообщила, что США перебросили к Ирану более 150 самолетов за неделю.
В Иране же, как писала NYT, со ссылкой на шесть высокопоставленных иранских чиновников и членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), лидер Али Хаменеи поручил разработать план действий на случай его убийства и нарушения системы управления страной.
