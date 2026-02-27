 Перейти к основному контенту
0

В аэропорту Стамбула отменили три рейса в Тегеран

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Три рейса из Стамбула в Тегеран были отменены 27 февраля, следует из данных на табло аэропорта Стамбула, сообщают Bloomberg и Reuters.

Среди них — рейс Turkish Airlines, рейс ATA Airlines и рейс Qeshm Air, свидетельствуют данные.

Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет
Бизнес
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

При этом представитель Turkish Airlines Яхья Устун заявил: «У нас нет отмен рейсов. Наши рейсы, выполняемые в дневное время, продолжаются по плану».

В последнее время США активно увеличивают военной присутствие близ Ирана на фоне протестов в стране и затянувшихся переговоров о ядерном оружии.

24 февраля The Washington Post сообщила, что США перебросили к Ирану более 150 самолетов за неделю.

В Иране же, как писала NYT, со ссылкой на шесть высокопоставленных иранских чиновников и членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), лидер Али Хаменеи поручил разработать план действий на случай его убийства и нарушения системы управления страной.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

