Более 2 тыс. исков подали против пошлин Трампа

Иски к администрации президента США подали более 100 компаний, среди которых FedEx Corp., Dyson Inc., Dollar General Corp. и L’Oreal SA. За 10 месяцев действия пошлин импортеры заплатили более $170 млрд налогов

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Общее число исков по поводу таможенных пошлин президента США Дональда Трампа, отмененных Верховным судом, увеличилось до более чем 2000. Об том сообщает Bloomberg.

Более 100 компаний, включая FedEx Corp., Dyson Inc., Dollar General Corp., Bausch & Lomb Inc., Brooks Brothers и L’Oreal SA, подали иски к администрации президента Трампа, требуя возмещения уплаченных ими пошлин за импорт. Суммарно импортеры, пишет Bloomberg, за десятимесячный период работы тарифов заплатили более $170 млрд налогов.

«Если FedEx получит возмещение, мы также вернем деньги грузоотправителям и потребителям, которые первоначально понесли эти расходы», — объяснили в логистическом гиганте FedEx.

Вечером 20 февраля Верховный суд США признал незаконными пошлины, установленные Трампом на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях. Суд постановил, что президент превысил полномочия, применив этот закон для введения тарифов.

Отмена коснулась значительной части тарифной политики действующей американской администрации. Среди прочего, речь идет о пошлинах в отношении большинства стран мира, тарифах на товары из Китая, Канады и Мексики, которые ввели под предлогом борьбы с контрабандой фентанила. Вместе с тем отменены были пошлины для Индии из-за закупок российской нефти. При этом решение суда не затронуло отраслевые тарифы на сталь, алюминий и автомобили, введенные на основании других законов.

Трамп непублично назвал решение Верховного суда «позором» и заявил, что у него есть «запасной план», писал CNN со ссылкой на источники. Кроме того, американский лидер подписал указ о дополнительной пошлине в размере 10% «для всех стран». Тарифы вступили в силу 24 февраля.

Материал дополняется