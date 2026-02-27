 Перейти к основному контенту
0

«Зенит» вырвал победу у «Балтики» в первом матче РПЛ после зимней паузы

Встреча завершилась со счетом 1:0. Решающий мяч забил Луис Энрике. В составе «Зенита» дебютировали Игорь Дивеев, Джон Джон и Джон Дуран
Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»
Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»

Петербургский «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 1:0 в первом матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Единственный гол забил Луис Энрике (87-я минута).

У «Балтики» Кевин Андраде забил после углового на 75-й минуте, но судья после просмотра VAR отменил гол из-за офсайда у Брайана Хиля.

В составе хозяев дебютировали новички — Игорь Дивеев, Джон Джон и Джон Дуран. Дивеев провел на поле всю игру, Дуран и Джон были заменены на 61-й минуте. Никто из новичков не отметился результативными действиями.

«Зенит» продолжил беспроигрышную серию в чемпионате России, которая достигла 15 матчей. Последнее поражение команды из Санкт-Петербурга произошло 9 августа в матче против «Ахмата» со счетом 0:1. С тех пор «Зенит» одержал 11 побед и четыре раза сыграл вничью.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в свой 50-й день рождения одержал 150-ю победу в РПЛ у руля петербургского клуба. Как сообщает Opta, он четвертый тренер в истории чемпионата России, выигравший 150 игр с одной командой. Рекорд у Юрия Семина (293 матча во главе «Локомотива»).

«Зенит» с 42 очками поднялся на первое место в турнирной таблице. «Балтика» с 35 баллами располагается на пятой строчке.

В следующем туре 7 февраля «Балтика» в гостях сыграет против «Ростова», 8 марта «Зенит» на выезде встретится с «Оренбургом».

Екатерина Халимовская
Футбол ФК Зенит ФК Балтика Российская премьер-лига (РПЛ) Сергей Семак
Сергей Семак
Сергей Семак
спортсмен, футболист, футбольный тренер
27 февраля 1976 года
