Зеленский заявил, что «с удовольствием» принял бы ядерное оружие Запада

СВР три дня назад сообщила о намерении Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие. Зеленский сообщил, что подобных инициатив не было

Владимир Зеленский (Фото: The Presidential Office of Ukraine / Capital Pictures / Global Look Press)

Великобритания и Франция не предлагали Киеву ядерное оружие. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью Sky News.

«У меня не было предложений... но я бы с удовольствием», — сказал он (цитата по «Зеркало недели»). На уточняющий вопрос интервьюера «не происходит ли это», он подтвердил: «Нет, этого не происходит».

24 февраля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Лондон и Париж готовятся тайно передать Киеву ядерное оружие — атомную бомбу или хотя бы «грязную бомбу». Британия и Франция являются единственными ядерными державами в Европе.

По данным ведомства, эти две страны хотят замаскировать передачу компонентов и технологий ядерного оружия, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как «результат разработки самих украинцев». Как отметили в СВР, элиты двух стран полагают, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной бомбой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет учитывать эту информацию в переговорах. Президент России Владимир Путин напомнил о последствиях попытки «использовать ядерный компонент».

Украина отвергла данные СВР. Информацию российской разведки опровергали также в посольствах Франции и Великобритании.