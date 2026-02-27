 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Пожарные прибыли на юго-запад Москвы после хлопка в многоэтажном доме

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на юго-запад Москвы, сообщили РБК в столичном МЧС.

«Установлено, что на 15 этаже 17-этажного жилого дома нарушена целостность фасада здания. Дом не газифицирован. Признаков загорания на обнаружено», — рассказали в МЧС.

Материал дополняется

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 91,3 (+0,27) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 77,27 (+0,15) Инвестиции, 17:27
В Швейцарии закроют банк после заявлений США о связях с Россией Политика, 22:24
В аэропорту Стамбула отменили три рейса в Тегеран Политика, 22:17
Зеленский заявил, что «с удовольствием» принял бы ядерное оружие Запада Политика, 22:15
Над Севастополем сбили три воздушные цели Политика, 22:14
Пожарные прибыли на юго-запад Москвы после хлопка в многоэтажном доме Общество, 22:13
Министр обороны Нидерландов не исключила отправку войск на Украину Политика, 22:09
«Спартак» последним из Западной конференции КХЛ вышел в плей-офф Спорт, 22:00
Трамп напомнил о разговорах с Путиным Политика, 21:52
Более 2 тыс. исков подали против пошлин Трампа Политика, 21:48
В ЕК не обсуждали «защиту» украинских мужчин от призыва в армию Политика, 21:39
«Зенит» вырвал победу у «Балтики» в первом матче РПЛ после зимней паузы Спорт, 21:38
Михаил Задорнов назвал два сценария для курса рубля в 2026 году
 Инвестиции, 21:36
Количество наркопотребителей в России снизилось на 1 млн за 10 лет Общество, 21:35