Пожарные прибыли на юго-запад Москвы после хлопка в многоэтажном доме
Пожарно-спасательные подразделения прибыли на юго-запад Москвы, сообщили РБК в столичном МЧС.
«Установлено, что на 15 этаже 17-этажного жилого дома нарушена целостность фасада здания. Дом не газифицирован. Признаков загорания на обнаружено», — рассказали в МЧС.
Материал дополняется
