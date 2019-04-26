HeadHunter раскрыл параметры IPO на бирже США

Российский портал по размещению резюме и поиску вакансий HeadHunter планирует разместить ценные бумаги на бирже Nasdaq в ценовом коридоре $11–13,5, говорится в документах, размещенных на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Таким образом, общий объем размещения составит до $253,1 млн. В рамках IPO будет размещено 18,750 млн акций из 50 млн. Исходя из этого, компания оценивает себя в $550–675 млн.

Продавцами акций станут Highworld Investments Ltd (подразделение «Эльбрус Капитал», ей принадлежит около 60% компании) и ELQ Investors VIII Limited, дочерняя структура Goldman Sachs Group.

Впервые о намерении привлечь $250 млн на IPO компания объявила год назад, 2 апреля 2018 года. Однако размер размещаемого пакета тогда был неизвестен.

До начала 2016 года портал принадлежал Mail.Ru Group, она продала его «Эльбрусу» за 10 млрд руб.

По состоянию на 26 апреля 2019 года на портале размещено почти 600 тыс. вакансий и 39 млн резюме.