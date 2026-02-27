ЦСКА проигрывал 0:4, но победил «Шанхай Дрэгонс» в матче КХЛ
Московский ЦСКА со счетом 6:5 в овертайме одержал победу над китайским «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей отличились Дмитрий Бучельников (18-я минута), Денис Зернов (18, 42), Виталий Абрамов (20), Ник Эберт (53), Павел Карнаухов (61).
У проигравших шайбы забросили Ник Меркли (5), Спенсер Фу (10,14), Кевин Лабанк (13), Павел Акользин (50).
Ранее в этом сезоне ЦСКА выиграл все три очные встречи у «Шанхайских Драконов» с минимальной разницей в счете (3:2, 1:0, 2:1 ОТ).
Московский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 74 очка за 60 матчей. «Шанхай Дрэгонс» находится на девятой строчке, набрав в 60 играх 52 очка.
В следующем матче 1 марта «Шанхай Дрэгонс» на выезде встретится с тольяттинской «Ладой», а 2 марта ЦСКА сыграет дома против екатеринбургского «Автомобилиста».
