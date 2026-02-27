 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
В Швейцарии закроют банк после заявлений США о связях с Россией

В Швейцарии закроют банк MBaer после заявлений США о связях с Россией и Ираном
Сюжет
Война санкций
Швейцарский регулятор запустил процедуру ликвидации банка MBaer. Он работал с санкционными клиентами и помогал им обходить заморозку средств. Ранее Минфин США говорил о поддержке банком «незаконных субъектов, связанных с Россией»
Фото: Benoit Bruchez / Shutterstock
Управление по надзору за финансовым рынком (FINMA) Швейцарии отозвало лицензию у банка MBaer и приняло решение о его ликвидации. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Проверка показала, что у банка были серьезные проблемы с контролем за операциями клиентов. По данным регулятора, финансовое учреждение плохо соблюдало правила по борьбе с отмыванием денег и управлению рисками. Особенно это касалось клиентов, находящихся под санкциями Швейцарии или международных структур. В результате им удавалось обходить заморозку активов.

MBaer Merchant Bank AG был основал в 2028 году. Он базировался в Цюрихе и работал в сегментах обслуживания частных клиентов и транзакционного банкинга. На конец 2025 года, он обслуживал около 700 клиентов, их активы оценивались в 4,9 млрд швейцарских франков ($4,95 млрд).

Расследование против MBaer началось еще в 2024 году. Выяснилось, что абсолютное большинство клиентов банка (80%) относились к группе повышенного риска. Банк нередко игнорировал рекомендации собственной службы комплаенса, не проверял должным образом происхождение средств и иногда не сообщал о подозрительных операциях или делал это слишком поздно. В отдельных случаях он проводил операции для людей из санкционных списков или тех, чьи счета были заморожены.

Регулятор посчитал нарушения системными и слишком серьезными, чтобы их можно было быстро исправить. Параллельно с этим начаты отдельные разбирательства против четырех человек, которые могли быть ответственны за данные нарушения.

Накануне Министерство финансов США предложило лишить MBaer Merchant Bank AG доступа к американской финансовой системе за поддержку «незаконных субъектов, связанных с Россией и Ираном». По данным ведомства, банк провел через американскую финансовую систему свыше $100 млн для таких клиентов.

Тем временем в начале февраля ЕК предложила запретить российские криптоактивы из-за обхода санкций, узнала The Financial Times. Еще в 2024-м совет Евросоюза одобрил общеевропейский закон, предусматривающий единый стандарт уголовной ответственности за нарушение санкционных режимов.

Москва считает западные рестрикции незаконными.

Читайте РБК в Telegram.

Валерия Доброва
Швейцария Банки ликвидация санкции США
