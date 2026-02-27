Reuters узнал о согласии Warner Bros. на сделку с Paramount

Paramount Skydance ранее повысила свое предложение о покупке Warner Bros. Discovery до $31 за акцию. После этого Netflix отказался от сделки по приобретению кинокорпорации

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Корпорация Warner Bros. согласилась на приобретение компанией Paramount Skydance в рамках сделки на $110 млрд, сообщает Reuters, изучив аудиозапись собрания руководителей.

«У Netflix было законное право сравнять предложение с предложением PSKY. Как вы все знаете, в конечном итоге они решили этого не делать. В результате сегодня утром было подписано соглашение с PSKY. Вот на каком этапе все сейчас», — сообщил директор по доходам и стратегии Warner Bros. Брюс Кэмпбелл.

Источники Reuters рассчитывают, что Paramount без проблем получит одобрение антимонопольных органов Евросоюза.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Paramount Skydance выплатила Netflix Inc. неустойку в размере $2,8 млрд за отказ от запланированной сделки. По словам собеседников агентства, Warner Bros. в скором времени официально объявит о подписании соглашения о приобретении компанией Paramount.

5 декабря 2025 года стало известно, что киностудию Warner Bros., а также стриминг HBO Max и канал HBO покупает Netflix за $82,7 млрд. Netflix был готов выкупить кинокорпорацию по цене в $27,75 за акцию. Компании объявили о заключении сделки. Ожидалось, что она будет закрыта через 12–18 месяцев.

Однако 8 декабря Paramount Skydance предложила выкупить Warner Bros. Discovery за $108 млрд наличными по цене $30 за акцию. 25 февраля Paramount официально повысила свое предложение о покупке Warner Bros. Discovery до $31 за акцию. Также компания пообещала выплатить «компенсацию в размере $7 млрд», если сделка не состоится из-за решения американских властей. Warner Bros. Discovery сочла предложение Paramount более выгодным, писала The New York Times. Netflix не стал повышать свое предложение и отказался от сделки.