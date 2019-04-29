Капитал теряется в ожиданиях

Fitch назвал цену перехода на новый стандарт банковской отчетности

Крупнейшие банки зафиксировали потерю капитала из-за перехода на МСФО 9 — он снизился на 20–50%, подсчитали в Fitch. ЦБ пока не требует учитывать эти потери при расчете нормативов, чтобы не обрушить треть банковской системы

Фото: Scott Eells / Bloomberg

Ряд крупных российских банков за два месяца 2019 года снизили капитал на 897 млрд руб. из-за введения девятой версии стандарта МСФО, говорится в отчете Fitch Ratings за январь и февраль, поступившем в РБК.

По новому стандарту банкам пришлось отразить более честную картину с точки зрения дополнительных проблем, говорит РБК старший директор Fitch Александр Данилов. Банки увеличили отражение просроченной задолженности на 1,1 трлн руб. и провели отрицательную корректировку справедливой стоимости активов в размере 942 млрд руб.

В результате просрочка выросла до 4,3 трлн руб., а ее доля достигла 7,5% от всех кредитов. В МСФО 9 более строгое определение просроченной задолженности, а начисленные проценты по плохим кредитам больше не отражаются на внебалансовых счетах, объясняется в отчете.

«Эти проблемы банки одновременно зарезервировали, соответственно, резерв ударил по капиталу, и капитал у многих снизился, причем довольно сильно», — объясняет Данилов.

Снижение капитала было отражено через корректировку прибыли за прошлые годы — на 897 млрд руб. Это 10% от капитала банков на конец 2018 года, или 90% от чистой прибыли банковского сектора за весь прошлый год, подсчитали в Fitch.

Каким банкам пришлось сократить капитал больше всего Группе ВТБ — на 300 млрд руб., это 17% от капитала группы на конец 2018 года.

Россельхозбанку — на 178 млрд руб., или более чем на половину капитала (57%).

Банк «Траст» сократил капитал на 439 млрд руб., его отрицательный капитал почти удвоился. На базе «Траста» ЦБ создал банк плохих долгов, он может не выполнять нормативы.

Банк «Россия» уменьшил капитал на 13 млрд руб. (25% от капитала).

«Русский стандарт» — на 13 млрд руб. (27%).

Банк «Восточный» — на 11 млрд руб. (31%).

По отрицательной корректировке справедливой стоимости активов первое место занял «Траст» (335 млрд руб., 39%, при снижении резервов на 194 млрд руб.), второе — ВТБ (277 млрд руб., 2,5% от валовых кредитов), третье — Газпромбанк (125 млрд руб., 2,9%, снизил резервы на 61 млрд руб.). Россельхозбанк отразил в отчетности снижение справедливой стоимости на 3 млрд руб., но нарастил резервы на 184 млрд руб. (8,2% от валовых кредитов).

Треть банковской системы

Реального влияния на бизнес банков изменения по МСФО 9 не окажут. «Хитрость заключается в том, что корректировка капитала, этот удар по нему, существует только в бухгалтерской отчетности», — говорит Данилов. Снижение капитала видно в балансе, но при расчете регулятивного капитала, на основе которого считаются нормативы его достаточности, эти корректировки отсутствуют, объясняет старший директор Fitch.

Пересмотр капитала пока происходит «в тестово-пилотном режиме». «Видимо, ЦБ просто смотрит, насколько сильное влияние, с тем чтобы не положить треть банковской системы», — замечает эксперт. Когда ЦБ решит учитывать новый стандарт для регулятивных целей и в каком формате, пока неизвестно.

«Мы увидели более реальное положение дел, а долгосрочные последствия с точки зрения нормативов зависят от будущей позиции Центробанка, которая пока непонятна», — указывает Данилов. «Длительная отсрочка может рассматриваться как существенное послабление со стороны регулятора», — говорится в отчете Fitch.

Инкорпорирование стандартов МСФО 9 в банковскую отчетность (РСБУ) с 1 января оказало «влияние на структуру и величину баланса кредитных организаций и находит отражение в динамике финансового результата», подтвердили РБК в пресс-службе Банка России. Для минимизации влияния МСФО 9 регулятор предусмотрел особенный расчет кредитными организациями собственных средств (капитала) и обязательных нормативов. Оценка экономического положения банков будет проводиться на основе пруденциальных показателей их деятельности, то есть без учета корректировок и переоценки стоимости финансовых активов и обязательств по МСФО 9, уточнили в ЦБ.

Уложиться в нормативы

Пока все системно значимые банки выполняют требования ЦБ по нормативам капитала с учетом повышения надбавок, предусмотренных в рамках «Базель III» для снижения риска. Осенью Банк России пошел банкам на уступки и сделал повышение надбавок к капиталу более плавным: вместо подъема на 0,625% с 1 января 2019 года требования теперь будут нарастать на квартальной основе. Первое повышение было 1 апреля — плюс 0,125% ко всем показателям: базовый капитал — 7,025%, основной капитал — 8,525% и общий капитал — 10,525%. В Fitch полагают, что все системно значимые банки выполнят эти требования. «ВТБ, Россельхозбанк и Газпромбанк имеют достаточно ограниченный запас прочности в сравнении с другими системно значимыми банками», — замечают эксперты.

ВТБ ранее пришлось отступить от правила выплаты 50% прибыли на дивиденды, чтобы направить эти средства на формирование резервов. Соответствие повышенным требованиям ЦБ к капиталу будет стоить ВТБ 450 млрд руб. в 2017, 2018 и 2019 годах. «Это значит 4,5 трлн руб. невыданных кредитов в экономику», — говорил глава банка Андрей Костин.

Банки, не являющиеся системно значимыми, выполняют менее строгие требования по нормативам с учетом надбавок (6,375%, 7,875%, 9,875%). Нормативы трех банков были ниже минимальных на конец февраля — это УБРиР и МТС (по основному капиталу), а также СКБ (по базовому капиталу). Но невыполнение требований на второй месяц квартала не является нарушением, ЦБ смотрит на нормативы поквартально.