Капитал теряется в ожиданиях

Ряд крупных российских банков за два месяца 2019 года снизили капитал на 897 млрд руб. из-за введения девятой версии стандарта МСФО, говорится в отчете Fitch Ratings за январь и февраль, поступившем в РБК.
По новому стандарту банкам пришлось отразить более честную картину с точки зрения дополнительных проблем, говорит РБК старший директор Fitch Александр Данилов. Банки увеличили отражение просроченной задолженности на 1,1 трлн руб. и провели отрицательную корректировку справедливой стоимости активов в размере 942 млрд руб.
В результате просрочка выросла до 4,3 трлн руб., а ее доля достигла 7,5% от всех кредитов. В МСФО 9 более строгое определение просроченной задолженности, а начисленные проценты по плохим кредитам больше не отражаются на внебалансовых счетах, объясняется в отчете.
«Эти проблемы банки одновременно зарезервировали, соответственно, резерв ударил по капиталу, и капитал у многих снизился, причем довольно сильно», — объясняет Данилов.
Снижение капитала было отражено через корректировку прибыли за прошлые годы — на 897 млрд руб. Это 10% от капитала банков на конец 2018 года, или 90% от чистой прибыли банковского сектора за весь прошлый год, подсчитали в Fitch.
Каким банкам пришлось сократить капитал больше всего
- Группе ВТБ — на 300 млрд руб., это 17% от капитала группы на конец 2018 года.
- Россельхозбанку — на 178 млрд руб., или более чем на половину капитала (57%).
- Банк «Траст» сократил капитал на 439 млрд руб., его отрицательный капитал почти удвоился. На базе «Траста» ЦБ создал банк плохих долгов, он может не выполнять нормативы.
- Банк «Россия» уменьшил капитал на 13 млрд руб. (25% от капитала).
- «Русский стандарт» — на 13 млрд руб. (27%).
- Банк «Восточный» — на 11 млрд руб. (31%).
По отрицательной корректировке справедливой стоимости активов первое место занял «Траст» (335 млрд руб., 39%, при снижении резервов на 194 млрд руб.), второе — ВТБ (277 млрд руб., 2,5% от валовых кредитов), третье — Газпромбанк (125 млрд руб., 2,9%, снизил резервы на 61 млрд руб.). Россельхозбанк отразил в отчетности снижение справедливой стоимости на 3 млрд руб., но нарастил резервы на 184 млрд руб. (8,2% от валовых кредитов).
Треть банковской системы
Реального влияния на бизнес банков изменения по МСФО 9 не окажут. «Хитрость заключается в том, что корректировка капитала, этот удар по нему, существует только в бухгалтерской отчетности», — говорит Данилов. Снижение капитала видно в балансе, но при расчете регулятивного капитала, на основе которого считаются нормативы его достаточности, эти корректировки отсутствуют, объясняет старший директор Fitch.
Пересмотр капитала пока происходит «в тестово-пилотном режиме». «Видимо, ЦБ просто смотрит, насколько сильное влияние, с тем чтобы не положить треть банковской системы», — замечает эксперт. Когда ЦБ решит учитывать новый стандарт для регулятивных целей и в каком формате, пока неизвестно.
«Мы увидели более реальное положение дел, а долгосрочные последствия с точки зрения нормативов зависят от будущей позиции Центробанка, которая пока непонятна», — указывает Данилов. «Длительная отсрочка может рассматриваться как существенное послабление со стороны регулятора», — говорится в отчете Fitch.
Инкорпорирование стандартов МСФО 9 в банковскую отчетность (РСБУ) с 1 января оказало «влияние на структуру и величину баланса кредитных организаций и находит отражение в динамике финансового результата», подтвердили РБК в пресс-службе Банка России. Для минимизации влияния МСФО 9 регулятор предусмотрел особенный расчет кредитными организациями собственных средств (капитала) и обязательных нормативов. Оценка экономического положения банков будет проводиться на основе пруденциальных показателей их деятельности, то есть без учета корректировок и переоценки стоимости финансовых активов и обязательств по МСФО 9, уточнили в ЦБ.
Уложиться в нормативы
Пока все системно значимые банки выполняют требования ЦБ по нормативам капитала с учетом повышения надбавок, предусмотренных в рамках «Базель III» для снижения риска. Осенью Банк России пошел банкам на уступки и сделал повышение надбавок к капиталу более плавным: вместо подъема на 0,625% с 1 января 2019 года требования теперь будут нарастать на квартальной основе. Первое повышение было 1 апреля — плюс 0,125% ко всем показателям: базовый капитал — 7,025%, основной капитал — 8,525% и общий капитал — 10,525%. В Fitch полагают, что все системно значимые банки выполнят эти требования. «ВТБ, Россельхозбанк и Газпромбанк имеют достаточно ограниченный запас прочности в сравнении с другими системно значимыми банками», — замечают эксперты.
ВТБ ранее пришлось отступить от правила выплаты 50% прибыли на дивиденды, чтобы направить эти средства на формирование резервов. Соответствие повышенным требованиям ЦБ к капиталу будет стоить ВТБ 450 млрд руб. в 2017, 2018 и 2019 годах. «Это значит 4,5 трлн руб. невыданных кредитов в экономику», — говорил глава банка Андрей Костин.
Банки, не являющиеся системно значимыми, выполняют менее строгие требования по нормативам с учетом надбавок (6,375%, 7,875%, 9,875%). Нормативы трех банков были ниже минимальных на конец февраля — это УБРиР и МТС (по основному капиталу), а также СКБ (по базовому капиталу). Но невыполнение требований на второй месяц квартала не является нарушением, ЦБ смотрит на нормативы поквартально.
В чем отличие МСФО 9
Разработанный в 2014 году Советом по международным стандартам финансовой отчетности стандарт был создан, для того чтобы не допустить повторения ситуации 2008 года, когда банки по всему миру, как выяснилось в ходе финансового кризиса, затягивали с признанием убытков по токсичным активам. В прошлой версии стандартов (МСФО 39) банки учитывали уже понесенные потери по кредитам. В МСФО 9 вместо понесенных потерь по кредитам учитывается оценка ожидаемых потерь в течение 12 месяцев. То есть теперь банки должны признавать убыток при получении актива и создавать под него дополнительный резерв. Для отчетности по МСФО новые стандарты вступили в силу с 1 января 2018 года. А с 1 января 2019 года часть требований МСФО 9 была инкорпорирована в бухгалтерский учет для банков.
«Девятый стандарт дает более справедливую картину в отношении изменений стоимости или справедливой стоимости активов, прежде всего кредитов», — отмечает вице-президент ФБК Grant Thornton Алексей Терехов. При оценке справедливой стоимости по МСФО 9 возникает множество вопросов, насколько правильно или неправильно проводить оценку. В ее основе лежат расчеты, потенциально привлекаемые внешние эксперты или верифицированные модели, тогда как в 39-й версии все оценивалось в плоскости экспертных суждений. «В экспертном сообществе считают, что новая модель более справедливая, более точная», — указывает эксперт.
Вопрос в верификации моделей, которые используют банки, чтобы подтвердить дефолты и вероятности обесценения. «На сегодняшний день этот вопрос остается на уровне экспертного мнения в каждом банке в отдельности. Можно предположить, что те банки, которые заранее с ЦБ согласовывали и верифицировали свои модели, показали наиболее справедливые результаты», — заключает Терехов.