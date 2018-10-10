ЦБ идет на послабление

Какие льготы получат российские банки

ЦБ может на год отсрочить повышение требований к капиталу банков в связи с переходом на стандарт «Базель III». Послабления от регулятора могут понадобиться прежде всего ВТБ и Газпромбанку

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Льготы от ЦБ

Банк России прибегнет к нескольким льготным мерам в отношении банков в части требований к капиталу и доформированию резервов. Об этом во вторник, 9 октября, рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев.

По словам Поздышева, совету директоров Банка России будет рекомендовано на год (с января 2019 до января 2020 года) перенести введение двух надбавок к капиталу банков в соответствии со стандартами «Базель III».

Надбавки к достаточности капитала по «Базелю III» были введены три года назад и согласно графику повышаются каждый год, напомнил Поздышев. «Каждую осень мы проводим с банками анализ влияния, для того чтобы посмотреть, насколько банки в этот график укладываются», — рассказал зампред ЦБ. Поздышев отметил, что окончательного решения еще нет, но совету директоров ЦБ будет предложено перенести введение двух надбавок с начала 2019-го на начало 2020 года.

Речь идет о двух надбавках к достаточности капитала банков. Одна из них — надбавка к капиталу для системно значимых банков, которых сейчас 11 (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, РСХБ, Росбанк, ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, «ФК Открытие», МКБ). Эти банки должны были дополнительно постепенно рассчитывать надбавку за системную значимость в размере 0,15% в год от взвешенных по риску активов и к 1 января 2019 года повысить ее до 1%. «Банки практически сформировали эту надбавку, остался последний этап — увеличение на 0,35 п.п., но мы будем предлагать банкам сформировать ее не к началу 2019 года, а к концу — к 1 января 2020 года», — сказал Поздышев. Он объяснил это тем, что ЦБ видит позитивный тренд в кредитовании реальной экономики банками, и тем, что ЦБ хочет дать им в течение 2019 года больше возможностей кредитовать экономику, а не ограничивать их дополнительными требованиями к капиталу.

Вторая надбавка, которую собираются отсрочить, — надбавка для поддержания достаточности капитала, финальное значение которой — 2,5%. На 2019 год запланировано последнее увеличение коэффициента этой надбавки для всех банков на 0,625 п.п., чтобы к январю показатель достиг 2,5%. «Мы предлагаем банкам повысить буфер не одномоментно и не к 1 января 2019 года, а к концу 2019 года, так как не все банки успеют подготовиться, и по такому графику: к 1 апреля 2019 года — на 0,125 п.п., к 1 июля — еще на 0,125 п.п., к 1 октября — на 0,125 п.п. и к 1 января 2020 года — на оставшиеся 0,250 п.п.», — уточнил Поздышев. Зампред ЦБ указал, что норматив необязательный, а единственная санкция за его нарушение — это ограничение для банка на распределение им прибыли.

Кому нужны послабления

Решение ЦБ сделать послабление для всех банков в части отсрочки применения новых надбавок к капиталу необоснованно и является негативным моментом, считает старший директор Fitch Александр Данилов. По мнению аналитика, отсрочка не требуется всем банкам. «Из системно-значимых она может быть нужна лишь ВТБ и Газпромбанку, в то время как остальные имеют достаточный запас капитала для соблюдения надбавок по старому графику», — говорит эксперт. Лучше бы исключения были сделаны для отдельных случаев, считает Данилов.

И «индивидуальные» льготы, и льготы для всех будут задерживать признание российского регулирования соответствующим требованиям «Базеля III», возражает начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков. К тому же из-за возможного влияния наиболее жестких санкций надбавки могут стать обременительными и для других госбанков, а ЦБ хочет быть готовым и к этому варианту развития событий.

В своем августовском обзоре российских банков агентство Fitch выделяло ВТБ и Газпромбанк как наиболее уязвимые при введении «Базеля III». Показатели капитала у них ниже, чем у сопоставимых банков, и ниже тех уровней, которые будут требоваться с 2019 года, писало агентство. «Эти банки, вероятно, будут соблюдать требования с учетом надбавок, если не произойдет ухудшения прибыльности до конца года, но запасы капитала у них в лучшем случае будут лишь небольшими, что будет ограничивать рост и потенциально дивидендные выплаты», — предполагал Fitch.

Недовольство нормами «Базеля III» уже выходило в публичную плоскость. На них неоднократно жаловался глава ВТБ Андрей Костин. В сентябре 2018 года он говорил, что для ВТБ «цена вопроса» за повышение надбавок к достаточности капитала в 2017, 2018 и 2019 годах — 450 млрд руб. «Это значит 4,5 трлн руб. невыданных кредитов в экономику», — заявлял тогда Костин. Пять из десяти крупнейших российских банков не имеют доступа к рынкам капитала, требования к капиталу нужно скорректировать, подчеркивал глава ВТБ. Такая позиция находила поддержку и в правительстве.

РБК спросил у других десяти системно значимых банков, просили ли они у ЦБ отсрочку введения надбавки к капиталу. В Промсвязьбанке, Райффайзенбанке и ЮниКредит Банке ответили, что не обращались с подобной просьбой к ЦБ. В других банках на запрос РБК не ответили.

В сентябре глава Минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов говорил, что «в нынешних условиях нам не надо бежать впереди планеты всей», и признавал, что правительству с ЦБ «нужно серьезно все это взвесить». Глава регулятора Эльвира Набиуллина на это отвечала, что ЦБ вводит «буферы капитала не потому, что этого требует «Базель III», а потому, что это нужно для лучшей защиты клиентов банка».

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники писало, что высокопоставленные чиновники правительства планируют встретиться с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить перенос внедрения в России стандартов «Базель III». Источники агентства утверждали, что глава ВТБ Костин добивается вмешательства в этот вопрос помощника президента Андрея Белоусова.

Выполнение надбавок к капиталу влияет прежде всего на возможность выплаты дивидендов, это важный вопрос для банков, акции которых находятся в публичном обращении. Вероятно, поэтому именно ВТБ более активен в этом вопросе, чем те крупные госбанки (например, Газпромбанк), акции которых не обращаются на бирже, рассуждает Волков из «Эксперт РА». Достаточность капитала ВТБ (норматив Н1.0) несколько ниже, чем у других крупных банков, однако в целом надбавки для группы — это скорее вопрос более медленного роста кредитного портфеля и более аккуратного управления капиталом, говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин.

За «санкционные» кредиты

Еще одна мера, которую анонсировал ЦБ во вторник, — продление на три года льгот для банков по созданию резервов по кредитам компаниям из санкционного списка. «Мы оценили вместе с банками ситуацию и дали им больше времени на формирование резервов по таким заемщикам, если их финансовое положение ухудшилось в результате ограничительных мер», — сказал Василий Поздышев.

Изначально планировалось, что льготы будут действовать до 1 января 2019 года. Поблажки регулятор предоставил спустя несколько недель после введения санкционного пакета против российского бизнеса, в том числе против UC Rusal Олега Дерипаски и «Реновы» Виктора Вексельберга. ЦБ в конце апреля разрешил банкам не ухудшать оценки финансового положения заемщиков, качество обслуживания долга, а также не менять оценку категории качества ссуды и ее обеспечения, зафиксировав эти параметры на отчетную дату, предшествующую введению санкций. Крупнейший кредит подсанкционным компаниям был на балансе Сбербанка — UC Rusal был должен банку $4,2 млрд. В то же время глава банка Герман Греф говорил, что проблем с обслуживанием долга нет. Сбербанк 9 октября отказался комментировать продление льготы Центробанком.

Продление льгот кредиторам санкционных компаний — ожидаемая мера, считает Данилов из Fitch: компании по-прежнему испытывают трудности из-за санкций, что может сказаться на их способности платить по долгам.