Костин спрогнозировал уступки Минфина в вопросе дивидендов ВТБ

«Минфин подвинется по дивидендам», и за 2018 год для ВТБ они будут менее 50% прибыли, рассчитывает глава банка. Силуанов ранее отмечал, что кабмин может оказать ВТБ поддержку из-за новых требований в рамках «Базель III»

Андрей Костин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в банке рассчитывают на то, что Минфин пойдет на послабления по дивидендам, и за 2018 год банк направит на них менее 50% чистой прибыли. Об этом банкир сообщил журналистам в кулуарах ближневосточного инвестиционного форума Future Investment Initiative в Эр-Рияде, передает «Интерфакс».

О том, что правительство может оказать ВТБ и другим системообразующим банкам поддержку из-за новых требований к капиталу в рамках стандартов «Базель III» и направить на их докапитализацию часть дивидендов, которые банки платят государству, 18 октября говорил глава Минфина Антон Силуанов. В ЦБ планы дать поблажки в виде выплаты меньших дивидендов для банков в случае такой необходимости поддержали.

Изменить график повышения в рамках «Базель III» надбавок для поддержания достаточности капитала и за системную значимость ЦБ согласился в октябре. Прежде на эти надбавки неоднократно жаловался Костин. 9 октября в Банке России заявили, что обсудят перенос на год (с начала 2019-го до конца года или до начала 2020 года) требований к капиталу системно значимых банков.

«Я думаю, что будет какое-то промежуточное решение, ЦБ уже объявил о том, что они растянут на год [повышение надбавок по капиталу в рамках «Базель III»], а Минфин подвинется по дивидендам, я думаю», — прокомментировал журналистам ситуацию Костин. «Таким образом, к концу 2019 года мы сможем выйти на решение по капиталу уже в полной мере», — добавил он, предположив, что ЦБ даст рассрочку на один, 2019 год поквартально, а «Министерство финансов, видимо, понизит дивиденды до необходимого уровня».

«Я думаю, что дивиденды [ВТБ за 2018 год] будут меньше 50%», — отметил глава ВТБ.

Ранее, в сентябре, он утверждал, что для его банка «цена вопроса» за повышение надбавок к достаточности капитала в 2017, 2018 и 2019 годах составит 450 млрд руб. «Это значит 4,5 трлн руб. невыданных кредитов в экономику», — подчеркивал Костин. Также он указывал на то, что пять из десяти крупнейших российских банков не имеют доступа к рынкам капитала.