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Офшорный след на крымском побережье
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Офшорный след на крымском побережье
ЦБ составил список принадлежащих иностранцам компаний на присоединенном полуострове
РБК проанализировал данные Банка России о прямых инвестициях из-за рубежа и выяснил, что представляют собой иностранные инвестиции в Крыму
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Офшоры для Крыма

Банк России включил 23 компании Республики Крым и Севастополя в перечень юрлиц для наблюдения за прямыми иностранными инвестициями в 2019 году. По крайней мере десять из них принадлежат офшорам и еще три имеют офшорные фирмы в «родословной», следует из данных СПАРК «Интерфакса». Как минимум три компании контролируются украинскими бизнесменами. РБК направил запросы во все эти компании.

ЦБ включает в перечень не только компании, напрямую финансируемые из-за рубежа, но и фирмы, в цепочках собственности которых присутствуют нерезиденты, в том числе являющиеся конечными бенефициарами. «В перечень включены юрлица со значительным объемом выручки, которые потенциально могут быть не только объектом прямых инвестиций из-за рубежа, но и осуществлять прямые инвестиции за рубеж», — отмечают в ЦБ.

Иностранные инвестиции в Крыму

По данным ЦБ, за первые три квартала 2018 года в Республику Крым поступило $14 млн прямых иностранных инвестиций, а изъято — $8 млн. В Севастополь пришли иностранные инвестиции на $1 млн, а ушли — на $6 млн.

По последним данным на 1 июля 2016 года остатки прямых зарубежных инвестиций в Крыму составляли $78 млн. После того как Крым вошел в состав Южного федерального округа, ЦБ перестал публиковать отдельную статистику по накопленным зарубежным инвестициям на полуострове.

С уверенностью назвать зарубежной компанией из списка ЦБ можно только санаторий «Узбекистан», 100% которого принадлежит Медико-санитарному объединению при Министерстве охраны здоровья Узбекистана. Директором санатория, по данным СПАРК, является Усьян Юсупалиев, депутат ялтинского городского совета четырех созывов.

Санаторий «Узбекистан» (Фото: uzbekistan-kmv.ru)

Другая компания в списке ЦБ — «Ист Инвестментс» — собственник пансионата им. Терлецкого в Форосе. С 2015 года она на 100% принадлежит Vargas Properties Inc. с Британских Виргинских островов, следует из данных СПАРК. В прошлом совладельцем компании являлся Вадим Пушкарев — полный тезка бывшего предправления ВТБ на Украине. Учредителем фирмы указан бывший мэр Фороса Виктор Волков, который также занимает должность директора «Инвест Плюс» — операционной компании крымской винодельни Alma Valley.

Завод по производству алкоголя и воды «Интавр»​ из списка ЦБ до присоединения Крыма к России являлся совместным американо-российско-украинским предприятием.​ По данным на 2016 год, завод принадлежал Somark Aliance Ltd на Сейшелах. Позже контроль перешел к Владимиру Логинову, который теперь указан основным бенефициаром. До 2005 года Логинов занимал должность губернатора Корякского автономного округа. Контакты компании в открытых источниках оказались недействительными. Указанный адрес электронной почты совпал с контактами другой компании из списка ЦБ — ​фирмы по прокату автомобилей «Мегаштоф» (86% акций владеет Femista Trading Ltd с Британских Виргинских островов).

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Фирма «Старвиста Крым» на 100% принадлежит кипрской Starvista Ltd, головная компания — System Capital Management Ltd, которая принадлежит донецкому бизнесмену Ринату Ахметову.

«Крымский винный дом» на 100% принадлежит зарегистрированной на Сейшелах Brand Group Corporation Ltd. Крымской девелоперской компанией владеет кипрский офшор Mosonco Holdings Ltd. Базой отдыха «Артемида» в Ялте владеет кипрский офшор Dabarin Commercial Ltd.

На Британских Виргинских островах прописались Крымская юридическая группа (контролируется Gallontear Holdings Ltd), агентство недвижимости «Ялт Сити» (принадлежит Resnick Holdings Ltd), компания «Синтоп» (64,2% принадлежит SAV Group Ltd).

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Санаторий «Карасанский», по данным СПАРК, до октября 2014 года был поделен между кипрскими офшорами Reserve Holdings (Cyprus) Ltd (24%) и Hadron Ltd (76%). В 2018 году санаторий был приобретен фондом «Единение». Но 100% уставного капитала находится в залоге у Garen Management Ltd с Британских Виргинских островов. «Это старая информация, с 2018 года это точно не иностранные, а российские инвестиции. В 2018 году фонд приобрел санаторий. Раньше владельцами были в том числе иностранные компании, теперь владельцем и конечным бенефициаром является фонд «Единение», — рассказал РБК источник в фонде.

В 2018 году фонд «Единение» также купил крымский отель Riviera Sunrise Resort & Spa, из-за которого бывший владелец — «ИФД КапиталЪ» — попал под санкции США.

Есть в списке ЦБ и компании, которые работают в Крыму, но зарегистрированы в других регионах и принадлежат офшорам. Например, крымский сотовый оператор «Волна» через московскую «КТК Телеком» принадлежит кипрской Elcorp Trading Ltd.

В списке также указаны непубличные АО «Стройдеталь» и АО «Санаторий «Сакрополь», сведения об учредителях которых скрыты в базах данных. На момент публикации предприятия не ответили на звонки и запросы РБК.

Украинский бизнес в Крыму

Украинские структуры до сих пор присутствуют в строительной отрасли Крыма.

В списке ЦБ для наблюдения за иностранными инвестициями оказалась управляющая компания «Парангон». Она входит в группу компаний «Парангон» — это крупнейший застройщик Севастополя. Группа принадлежит экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву, который возглавлял ведомство до февраля 2014 года. Представитель компании сказал РБК, что доли УК «Парангон» разбиты между офшорами в Панаме, Белизе и на Британских Виргинских островах. По данным СПАРК, в числе учредителей управляющей компании — жена бизнесмена Людмила Лебедева. УК «Парангон» владеет 10% торговой фирмы «Сегас-тур», которая также есть в списке ЦБ.

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Головной компанией девелоперской фирмы «Логос девелопмент групп», по данным СПАРК, остается украинская Logos Development Group бизнесмена из Днепропетровска Валерия Шамотия. Он же, согласно реестру юрлиц Украины, через украинскую фирму «Меццо-Сопрано» до 2014 года контролировал одноименную строительную компанию в Севастополе. По данным СПАРК, сейчас «Меццо-Сопрано» принадлежит Владимиру Сапиге. Его однофамилица — Людмила Сапига — являлась совладельцем «Логос девелопмент групп». «Собственник — иностранец, из Украины», — подтвердил РБК представитель «Меццо-Сопрано».

Другая строительная компания Севастополя — «Союзстрой» — до 2014 года принадлежала украинской «Дализ финанс». Сведения о нынешних учредителях ФНС признала недостоверными.

Как работают иностранные инвесторы в Крыму

Около 3 тыс. компаний, которые работают в Крыму, так или иначе принадлежат иностранным инвесторам, говорит РБК сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров, сравнивая Крым с Монако.

Власти активно заманивают инвесторов в Крым, но пока не очень успешно: в 2018 году республика получила 296 млрд руб. инвестиций в основной капитал, но почти 69% были осуществлены на бюджетные средства, следует из данных Росстата. В 2014 году полуостров получил статус свободной экономической зоны с налоговыми льготами, каждую весну с 2015 года проходит Ялтинский международный экономический форум.

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Даже в условиях санкционного давления бизнесмены из США и ЕС реализуют в Крыму проекты в сельском хозяйстве, ресторанно-гостиничном бизнесе и производстве продуктов питания, уверял в прошлом году бывший первый заместитель министра экономического развития Республики Крым Андрей Кулик.

«Это представители европейских стран — Италии, Германии, Восточной Европы. Есть и представители из США. Не все они хотели бы, чтобы афишировали их имена из-за санкционного режима. Примеров тому множество», — говорил он.

Автор: Ольга Агеева.
Теги: Крым , Санкции , иностранные инвестиции , украинский бизнес
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