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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Политика ,  
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Что изменилось в Крыму за пять лет. Главное
Пять лет назад Крым и Севастополь вошли в состав России. Что за это время произошло с основными социально-экономическими показателями — в обзоре РБК
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Что происходит с валовым региональным продуктом Крыма

  • Ситуация с ВРП на душу населения в Крыму и Севастополе немного улучшилась по сравнению с 2014 годом: тогда они были в самом хвосте списка российских регионов, а сейчас находятся среди отстающих. В 2017 году (актуальные данные Росстата) показатель ВРП на душу населения в Крыму составил 187,7 тыс. руб., в Севастополе — 165 тыс. руб. Для сравнения, в Москве ВРП на душу населения в том же году равнялся 1,3 млн руб.
  • При этом по темпам роста ВРП Крым и Севастополь опережают другие регионы за счет эффекта низкой базы и поддержки от реализации федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию территории. Власти Крыма оценивают рост ВРП в республике в целом в 2018 году примерно в 10%, а на душу населения — на уровне 16%.
  • Крымская ФЦП продлена до 2022 года. В нее входят более 800 объектов, объем финансирования почти достигает 900 млрд руб.
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Как обстоят дела с уровнем доходов в Крыму

  • В отличие от ситуации по России в целом, где реальные доходы населения снижаются пятый год подряд, в Крыму среднедушевой доход рос: в 2016 году — на 3,6%, в 2017 году — на 6,6%.
  • Соотношение доходов и прожиточного минимума в Крыму ниже, чем в других регионах. В 2018 году доход в республике превышал прожиточный минимум в 2,3 раза, в Севастополе — в 2,6 раза. Для сравнения, в целом по России соотношение составило 3,15.
  • Покупательная способность за последние пять лет в Крыму выросла на 36%.

    Видео: РБК

Насколько высока долговая нагрузка населения Крыма

  • По уровню закредитованности Крым и Севастополь занимают пятое и четвертое места с конца среди регионов России. Похожие показатели отмечены в республиках Северного Кавказа.
  • Низкая закредитованность крымского населения объясняется низким стартом и трудностями с работой банков на полуострове из-за санкций.

Сколько дотаций получает Крым

  • В 2018 году федеральные дотации Крыму составили 42,7 млрд руб. Общая сумма безвозмездных перечислений (включая субсидии и субвенции) составила 120,6 млрд руб.
  • Крым входит в число самых дотационных регионов России: поступления из центра в структуре доходов региона занимают 68,8%. В Севастополе эта доля равна 64,8%.
  • Благодаря поддержке федерального центра республика сохраняет бездефицитный бюджет.

Какова демографическая ситуация в Крыму

  • Естественная убыль населения в Крыму и Севастополе растет, в 2014 году она составила 5,8 тыс. человек, а в 2018-м — 7,6 тыс. человек.
  • При этом в регионе отмечен высокий миграционный прирост из других субъектов и стран ближнего зарубежья. В Крыму в 2018 году он составил 4,8 тыс. человек. В основном это низкоквалифицированные кадры.
  • Население Крыма стареет, коэффициент смертности там превышает общий по стране, а количество родившихся детей падает.

Как живется бизнесу в Крыму

  • В первые два года после референдума на полуострове был отмечен всплеск регистрации новых юрлиц, это было связано с переходом в новую юрисдикцию. Потом темпы стали ниже, чем в среднем по стране.
  • На начало 2019 года на полуострове действовало 44 тыс. компаний — 1% от общего числа в стране.
  • Деловой климат в республике сильно зависит от сезонности: перед началом летних отпусков, как правило, происходит всплеск новых регистраций предпринимателей, а осенью некоторые закрываются.

Как изменился турпоток в Крым

  • В 2014 году, сразу после вхождения Крыма в состав России, турпоток на полуостров упал на 36%, за год там отдохнули 3,8 млн человек.
  • В 2015 году в Крым приехали уже 4,6 млн туристов. Многих подтолкнули девальвация рубля и закрытие полетов в Египет и Турцию.
  • После некоторого падения турпотока в 2017 году 2018-й стал рекордным по посещаемости Крыма — полуостров принял 6,8 млн туристов. Увеличению турпотока помогли открытия моста через Керченский пролив и нового терминала в аэропорту Симферополя.
Теги: Крым, Севастополь
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