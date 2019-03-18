Что изменилось в Крыму за пять лет. Главное

Что изменилось в Крыму за пять лет. Главное

Пять лет назад Крым и Севастополь вошли в состав России. Что за это время произошло с основными социально-экономическими показателями — в обзоре РБК

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Что происходит с валовым региональным продуктом Крыма

Ситуация с ВРП на душу населения в Крыму и Севастополе немного улучшилась по сравнению с 2014 годом: тогда они были в самом хвосте списка российских регионов, а сейчас находятся среди отстающих. В 2017 году (актуальные данные Росстата) показатель ВРП на душу населения в Крыму составил 187,7 тыс. руб., в Севастополе — 165 тыс. руб. Для сравнения, в Москве ВРП на душу населения в том же году равнялся 1,3 млн руб.

При этом по темпам роста ВРП Крым и Севастополь опережают другие регионы за счет эффекта низкой базы и поддержки от реализации федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию территории. Власти Крыма оценивают рост ВРП в республике в целом в 2018 году примерно в 10%, а на душу населения — на уровне 16%.

Крымская ФЦП продлена до 2022 года. В нее входят более 800 объектов, объем финансирования почти достигает 900 млрд руб. Политика 9 вопросов про 5 лет: что Крым получил от присоединения к России

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