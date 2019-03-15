10 вопросов про 5 лет: что Крым получил от присоединения к России

Экономику Крыма поддерживают мегапроекты: Крымский мост, энергомост Кубань — Крым, трасса «Таврида», газопровод из Краснодарского края, новый аэропорт и т.д. В прошлом году крымскую ФЦП решили продлить до 2022 года. Сейчас она включает более 800 объектов с объемом финансирования почти 900 млрд руб.

Видео: РБК

На что живут в Крыму

В отличие от реальных доходов россиян в целом, которые снижаются пятый год подряд, ситуация в Крыму иная. В 2016 и 2017 годах среднедушевой доход жителя полуострова вырос на 3,6 и 6,6% соответственно. В номинальном выражении он колебался в пределах 20–26 тыс. руб. в зависимости от месяца.

Чтобы сравнить благосостояние крымчан с другими регионами, можно посмотреть на показатель соотношения доходов и прожиточного минимума. В Крыму этот коэффициент ниже среднего по России. Средний доход в республике в 2018 году составлял 2,3, в Севастополе — 2,6 прожиточного минимума, тогда как в целом по России доход превысил прожиточный минимум в 3,15 раза.

Однако нельзя сказать, что Крым и Севастополь — самые бедные регионы: в 20 регионах это соотношение еще ниже, в том числе в Туве, Ингушетии, Калмыкии, Еврейской автономной области и Карачаево-Черкесии средний житель живет на доход меньше двух прожиточных минимумов.

Что можно купить на крымские зарплаты

РБК оценил, как изменилось материальное благополучие жителей Крыма, сравнив покупательную способность средних номинальных зарплат в составе Украины и в составе России. За основу был взят набор из 21 базового продукта, цены на которые фиксирует Росстат и регистрировала украинская статистика. Веса для каждой категории взяты по утвержденной правительством потребительской корзине для субъектов Федерации.

Как показали расчеты, покупательная способность в Крыму выросла на 36% за пять лет. Если в 2013 году на одну зарплату среднестатистический крымчанин мог позволить 7,2 продуктовой корзины (6,9 в Севастополе), то в 2018 году уже 9,8 (10,2 в Севастополе).

При Украине в 2013 году средняя зарплата жителей полуострова была 2850,2 грн, или чуть более 11 тыс. руб., а продуктовая корзина, составленная РБК, в переводе на российскую валюту стоила 1,5 тыс. руб. Точной статистики о зарплатах и ценах в Крыму за 2014-й нет. Данные за 2015 год свидетельствуют, что после референдума продуктовая корзина подорожала до 2,6 тыс. руб., но и среднегодовая зарплата выросла до 22,4 тыс. руб. То есть покупательная способность крымчан повысилась до 8,6 (с украинских 7,2) уже в первый год после вхождения Крыма в состав России.

Почему в Крыму не берут кредиты

Крым и Севастополь на фоне общей закредитованности населения России отличаются низкими показателями долговой нагрузки в расчете на человека — 18,6 тыс. и 14,8 тыс. руб. соответственно. Средний уровень долгов по стране — 85 тыс. руб.

По этому параметру Крым и Севастополь занимают соответственно пятое и четвертое место с конца среди российских регионов. Сравнимые показатели фиксируются в кавказских республиках — Чечне, Дагестане, Ингушетии. Там низкая закредитованность объясняется в том числе религиозными запретами на займы.

В Крыму другая история: во-первых, поздний старт, а во-вторых, крупнейшие российские банки из-за западных санкций на полуострове не работают. Банковские услуги там предоставляют всего семь банков из 479 в целом по России. Наиболее крупный из них, «Россия», занимает 14-е место в российской банковской системе. Работающий в Крыму Генбанк сейчас санируется «дочкой» «России» Собинбанком. ​



Средневзвешенная ставка по кредитам физлицам в 2019 году в среднем по России, по данным ЦБ, составляет от 12 до 19% в зависимости от срока займа. Крымский РНКБ предлагает кредиты в таком же диапазоне, ИС Банк — от 10 до 18%, Генбанк — от 11,5%, схожие условия у «России», ЧБРР — от 16%, Морской банк — от 15%, Крайинвестбанк — от 13,5%.

Как Крыму помогает федеральный центр

В 2018 году Крым получил федеральные дотации в размере 42,7 млрд руб., а в целом безвозмездные перечисления в регион (к ним относятся не только дотации, но и субсидии и субвенции) составили 120,6 млрд руб., следует из данных казначейства. Дотации выдаются без конкретных условий расходования, субсидии и субвенции носят целевой характер.

В структуре доходов крымского бюджета поступления из федерального бюджета занимают 68,8%, что по-прежнему делает Крым одним из самых дотационных регионов России. Его опережают только Чечня, Ингушетия, Тува и Алтай. С другой стороны, еще в 2017 году власти Крыма ожидали, что объем и доля безвозмездных поступлений в доходах будут выше — около 80% (или 143 млрд руб.).

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы республики меньше, чем трансферты из центра, 54,8 млрд руб. в 2018 году. И они снижаются (с 59,7 млрд руб. в 2017-м). Но поддержка федерального центра позволяет региону сохранять бездефицитный и даже профицитный (по итогам прошлого года) бюджет.

Дотационность Севастополя практически не отличается от ситуации в Республике Крым. Безвозмездные поступления в бюджет города в 2018 году составили 26,1 млрд руб., или 64,8% в структуре его общих доходов.

Почему в Крыму плохая демография

С украинских времен в Крыму происходит депопуляция: с каждым годом ускоряется естественная убыль населения — с минус 5,8 тыс. человек в 2014 году до минус 7,6 тыс. человек в 2018-м по Крыму и Севастополю.

Проблему маскирует высокий миграционный прирост из других регионов России и ближнего зарубежья, который только по Республике Крым составил 4,8 тыс. человек в прошлом году. Однако в Крым переезжают главным образом низкоквалифицированные кадры, а работники с высокой квалификацией уезжают.

Сколько компаний в Крыму

Население полуострова стареет: число родившихся детей уменьшается, а коэффициент смертности превышает общероссийский. Среди демографических рисков — усугубление процессов депопуляции, снижение ожидаемой продолжительности жизни, увеличение заболеваемости населения, отмечалось в Стратегии развития Крыма до 2030 года, одобренной в 2017-м. Однако в «модернизационном» сценарии развития республики численность населения будет расти за счет миграционного притока, а в «инновационном» — естественная убыль сменится естественным приростом.

Всплеск новых регистраций юрлиц в Крыму произошел в первые два года после референдума, что объясняется переходом в новую юрисдикцию. Но затем статистика зафиксировала разворот: после бурного роста темп новых регистраций резко стал ниже среднего по стране.

Сильный провал заметен по 2017 году, когда в Севастополе появилось всего 107 новых юридических лиц. Количество новых зарегистрированных юрлиц на тысячу человек населения в 2018-м составило 1,2 в Крыму и 1,9 в Севастополе против 2,6 в среднем по России. По данным ФНС на 1 января 2019 года, на полуострове действует 44 тыс. компаний, или 1% от общего количества в стране.

«Бум был связан с тем, что всем предпринимателям надо было зарегистрироваться заново. Сейчас этот процесс практически завершился, а российские материковые инвесторы работают под своими юрлицами, необязательно регистрируясь в Крыму», — пояснил РБК сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров.

Число предпринимателей в Крыму выросло на 19,4% с 2015 по 2018 год (с 84,4 тыс. до 100,8 тыс.), рассказала РБК уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Светлана Лужецкая. «У нас более 100 тыс. субъектов предпринимательской деятельности, более 33 тыс. юрлиц и 68 тыс. индивидуальных предпринимателей. Сегодня тенденции к снижению количества субъектов предпринимательской деятельности нет», — говорит она. Около 3 тыс. компаний, которые работают в Крыму, так или иначе принадлежат иностранным инвесторам, рассказал Назаров. Сложности переходного периода, по его словам, смягчаются налоговыми льготами, преференциями и развитием инфраструктуры.

В 2018 году на полуострове появилось 3,1 тыс. новых юрлиц (созданные в результате реорганизации бизнеса в расчет не брались) и примерно столько же закрылось по причине ликвидации (в том числе банкротства) и исключения из ЕГРЮЛ по решению ФНС. Это выбивается из общероссийского тренда. Компании в России чаще закрываются, чем создаются. В прошлом году число прекративших деятельность юрлиц в целом по России в два раза превысило число новых — 673 тыс. против 335 тыс. соответственно.

При оценке делового климата на полуострове важно учитывать сезонный фактор. «Перед курортным сезоном начинается всплеск регистрации предпринимателей, а в октябре, как правило, некоторые из них прекращают свою деятельность», — пояснила Лужецкая.

«Коррупция в Крыму есть, но меньше. Все вспоминают времена, когда Крым был украинским и тогда коррупция зашкаливала», — считает Назаров.

В феврале 2018 года около трети крымчан полагали, что уровень коррупции на полуострове остается высоким или растет, сообщал ВЦИОМ по итогам социологического опроса. Доля уверенных в высоком уровне коррупции составляет около 32%. Среди наиболее заметных коррупционных скандалов в регионе — аресты за коррупцию вице-губернаторов, курировавших ФЦП развития Крыма, Олега Казурина и Виталия Нахлупина.

Как отдыхают в Крыму

До 2014 года Крым был преимущественно украинским курортом, вспоминает гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. В последнем «украинском» сезоне 2013-го полуостров посетили 6 млн человек, в том числе около 4 млн украинцев и только 2 млн россиян.

Первый после присоединения к России туристический сезон был для Крыма провальным. В 2014 году полуостров посетили всего 3,8 млн туристов, за год турпоток рухнул на 36%. Часть украинских туристов не поехали в Крым по политическим причинам, а для россиян, которые приезжали на крымские курорты преимущественно на поездах, это было затруднительно из-за сложностей с железнодорожным сообщением и безопасностью, указывает Ромашкин.

Туристы начали возвращаться в Крым в 2015 году, когда отдыхающих с Украины начали замещать туристы из России. Одной из главных причин стал «патриотический порыв»: весь год по телевидению шла активная реклама и сюжеты о преимуществах отдыха в Крыму, говорила РБК экс-министр курортов и туризма республики Елена Юрченко. Всего за год на полуострове отдохнуло 4,6 млн туристов. Девальвация рубля и закрытие в конце 2015-го двух главных для россиян туристических направлений — Египта и Турции стали не менее важными факторами выбора Крыма как места пляжного отдыха в 2016 году. Но после снятия Россией запрета на продажи туров в Турцию эта страна начала «забирать туристов у курортов Крыма и Краснодарского края», говорит Ромашкин. В 2017-м в Крыму отдохнуло на 3,6% меньше туристов по сравнению с предыдущим годом — 5,4 млн человек.

Резкий толчок для увеличения турпотока дал мост через Керченский пролив, открытый в мае 2018 года, а также новый терминал аэропорта Симферополя. За весь год крымские курорты посетили 6,8 млн туристов, или на 28% больше, чем годом ранее. Результат стал рекордным за все время после распада СССР, отчитывались в региональном министерстве курортов и туризма. «За пять летних сезонов Крым не только восстановил докризисное число туристов, но даже прибавил 5–7% турпотока к 2013 году. Я считаю, это большая заслуга», — добавляет Ромашкин.

Почему в Крыму растет число террористических преступлений

Число преступлений террористической направленности в Крыму и Севастополе все последние пять лет устойчиво росло (с одного в 2014 году до 20 в 2018-м). Это идет вразрез с общероссийским трендом. По данным Генпрокуратуры, в России с 2014 по 2016 год число преступлений террористического характера выросло вдвое (с 1128 до 2227), а затем почти столь же резко начало снижаться (в прошлом году составило 1679). При этом единого понимания, какие из них считать террористическими, не существует даже у руководителей силовых ведомств: например, в январе глава Совбеза Николай Патрушев отчитался о девяти террористических преступлениях по всей России за год, тогда как в прокурорской статистике это число больше в 186 раз.

Рост террористических преступлений в Крыму связан прежде всего с арестами участников движения «Хизб ут-Тахрир», рассказал РБК адвокат международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков. На Украине (значит, и в Крыму до 2014 года) оно вело официальную деятельность, имело представительства и собирало митинги. В России «Хизб ут-Тахрир» с 2003 года признано террористическим и запрещено. «ОВД-Инфо» сообщало, что по делам этого движения в Крыму с 2016 года были обвинены около 20 человек. Одно из самых громких террористических дел, связанных с событиями в Крыму, — кинорежиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в организации диверсионной группы «Правого сектора» (запрещенная в России организация) и подготовке серии терактов.

Общая статистика преступности в Крыму показывает плавный нисходящий тренд; в целом показатели сильнее изменяются по месяцам, нежели год от года. Пики приходятся на летние месяцы, что объясняется наплывом туристов, отметил Попков. Из этой тенденции выпадает период начала 2015 года, когда количество зарегистрированных преступлений было высоким независимо от курортного сезона, что может быть связано с переходом на российскую систему учета преступлений.

Статистические данные о преступности в Крыму практически не позволяют оценить происходящее, скорее отражают хронологию выстраивания работы российских силовых структур в регионе, считает директор по исследованиям Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев. «Процесс перехода полномочий от украинских силовиков к российским не был одномоментным. Например, взяли на учет еще один большой район — и в статистике образовался скачок свежезарегистрированных дел», — уточнил эксперт. Другие скачки статистики могли объясняться, например, тем, что в украинском и российском законодательстве разные пороги имущественного вреда по делам о кражах — в результате после установления российской власти часть обвиняемых оказались реабилитированы.