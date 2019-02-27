Кашмирский кошмар

Индия ответила на атаку смертника
12 самолетов индийских ВВС нанесли удары по территории Пакистана — по лагерю группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») в Балакоте. Об этом 26 февраля сообщил заместитель министра иностранных дел Индии Виджай Гокхале.
Нью-Дели заявляет, что уничтожено около 300 террористов. Лагерем руководит Юсуф Азхар, зять лидера группировки Масуда Азхара. Индийские власти считают его ответственным за угон авиалайнера A300 компании Indian Airlines в 1999 году со 176 пассажирами (включая трех боевиков) и 15 членами экипажа на борту. Заложников отпустили только после того, как Индия выполнила требования террористов — освободила из тюрьмы трех человек, включая Масуда Азхара.
Через несколько часов после атаки индийских ВВС пресс-секретарь Министерства обороны Пакистана заявил, что от авиаударов никто не пострадал, никакие объекты на земле не повреждены — поднятые на перехват истребители ВВС Пакистана заставили индийских летчиков прекратить налет. Премьер-министр Пакистана Имран Хан созвал экстренное совещание национального Совета безопасности, на котором обвинил Индию в агрессии и заявил, что Пакистан «должен ответить в любое время и в любом месте по своему выбору».
При этом около двух недель назад смертник подорвал индийский конвой, проходивший через округ Пулвама на западе индийской части Кашмира, в результате погибли более 40 полицейских. Ответственность за теракт взяла на себя «Джаиш-е-Мухаммад».
«Джаиш-е-Мухаммад» — группировка, добивающаяся отделения от Индии части Кашмира, совершает нападения с территории Пакистана. Она запрещена в Пакистане; ООН, Индия, США и Великобритания относят ее к террористическим. По данным индийского МВД, в 2018 году число погибших боевиков и сотрудников сил безопасности в индийском Кашмире достигло самой высокой отметки за последние десять лет — более 324 человек.
Нью-Дели заявил, что обладает неоспоримыми доказательствами причастности Исламабада к атаке на конвой. «Силам безопасности дана полная свобода. Соседняя страна, которая находится в международной изоляции, думает, что такие террористические атаки смогут дестабилизировать нашу страну, но их планам не суждено сбыться, — заявил тогда премьер-министр Индии Нарендра Моди. Министр финансов Арун Джайтли также пообещал, что Нью-Дели предпримет все необходимое, чтобы добиться «полной изоляции» Пакистана, и объявил о введении таможенной пошлины в размере 200% на все ввозимые оттуда товары.
Пакистан отвергает обвинения и требует предъявить доказательства. Стороны отозвали своих послов для консультаций.
Как дальше будут развиваться события
Нанося удар, индийские ВВС пересекли так называемую линию контроля между управляемой Индией частью Кашмира и частью, подконтрольной Пакистану, впервые с 1971 года, когда закончилась третья индо-пакистанская война. Нынешнее обострение некорректно сравнивать с событиями, предшествующими индо-пакистанским войнам, уверен эксперт Российского совета по международным делам Алексей Куприянов. «Все индо-пакистанские войны начинались не с малых эпизодов эскалации. Последняя началась с пакистанских ударов по индийским аэродромам. Кроме того, целью нынешнего авиаудара были не пакистанские военнослужащие, никто из них не погиб», — говорит он.
По мнению Куприянова, атаку на лагерь боевиков корректнее сравнивать с событиями сентября 2016 года. Тогда переодетые пакистанские боевики атаковали военную базу в Ури, которая находится в индийском Кашмире, и расстреляли 19 безоружных солдат. В организации теракта также участвовала «Джаиш-е-Мухаммад». В ответ индийский спецназ перешел линию контроля и атаковал несколько лагерей подготовки боевиков на территории пакистанского Кашмира, уничтожив десятки террористов. «Разница только в том, что тогда индийцы действовали на территории Кашмира, а в этот раз удар был нанесен по территории Пакистана. Вряд ли это все перерастет во что-то более серьезное», — резюмирует эксперт. По его мнению, вероятно, что Пакистан в ответ проведет ограниченный авиарейд или устроит артобстрел — на этом эскалация и закончится: «Никто не заинтересован в полномасштабной войне».
Оппоненты с ядерными аргументами
Индия и Пакистан являются ядерными державами, обе создали оружие после последней индо-пакистанской войны 1971 года, Индия — в 1974 году, Пакистан — в 1998-м. Страны не связаны обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия.
По данным авторитетной Федерации американских ученых, занимающейся исследованиями в области контроля за ядерными вооружениями и ядерной энергетики, на ноябрь 2018 года Индия имеет около 140 ядерных боеголовок, у Пакистана — до 150. По данным Military Balance, у стран паритет по числу пусковых установок — около 60. Они также обладают средствами доставки на малые и средние дистанции. У Индии это ракеты семейства Agni, у Пакистана — Hatf.
Нынешний конфликт носит скорее политико-дипломатический, а не военный характер, согласен старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО Владимир Сотников. «Обе стороны стараются не провоцировать ситуацию, которая бы напоминала Каргильскую войну (вооруженный конфликт Индии и Пакистана 1999 года. — РБК). Ответственность за террористическую атаку в районе Пулвама все-таки взяла группировка. Индийцы понимают, что правительство Пакистана не полностью контролирует эти группировки», — говорит он. Однако, отмечает Сотников, если теракты в индийском Кашмире продолжатся, существует угроза, что индийское военное руководство может оживить доктрину «холодного старта», которая предполагает нанесение превентивных ударов по территории Пакистана.
Две страны, три войны
После раздела Британской Индии в 1947 году на два независимых государства — Индию и Пакистан — статус Кашмира не был закреплен официальными соглашениями о границах. Он разделен на индийский штат Джамму и Кашмир (10,1 млн жителей) и контролируемые Пакистаном территории: Гилгит-Балтистан, или «Северные территории» (1 млн жителей), и непризнанное государство Азад Кашмир («Свободный Кашмир», 3,6 млн жителей). Кроме того, небольшую часть исторического Кашмира контролирует Китай.
Индия и Пакистан дважды воевали из-за Кашмира. Первая война началась в 1947 году и продлилась до 1949 года. Примерно 60% Кашмира перешли под контроль Индии, 40% оказались под контролем Пакистана. Вторая индо-пакистанская война началась в 1965 году из-за попыток Пакистана спровоцировать восстание в индийской части Кашмира. Соглашение об урегулировании между Индией и Пакистаном было подписано в Ташкенте в январе 1966 года.
В 1971 году между Пакистаном и Индией вновь началась полномасштабная война — конфликт стал самым крупным из всех. Пакистан потерпел тяжелое поражение и лишился анклава на востоке Индии, на территории которого впоследствии было провозглашено государство Бангладеш. Новое перемирие стороны подписали в декабре 1971 года.
В 1999 году стороны участвовали в так называемой Каргильской войне — трехмесячном конфликте из-за того, что пакистанские войска вторглись в округ Каргил на подконтрольной Индии части Кашмира.