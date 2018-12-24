Потребзаймы не поддаются ЦБ

Банк России ужесточает условия выдачи необеспеченных кредитов

ЦБ вновь ужесточает требования к банкам, выдающим необеспеченные потребзаймы. Уже введенные ограничения не смогли затормозить рост кредитования. Если ситуация не изменится, долговая нагрузка населения превысит максимум 2014 года

Фото: Андрей Любимов / РБК

Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил регулятор. Решение распространяется на кредиты, выдаваемые по ставкам от 10 до 30%. ЦБ уже повышал эти коэффициенты с 1 сентября.

Рост коэффициентов риска означает для банков увеличение расходов на создание резервов по выданным кредитам, что делает кредитование менее выгодным.

Решение о новом повышении «обусловлено необходимостью предотвращения чрезмерного роста долговой нагрузки населения и повышения устойчивости банков к потенциальным системным рискам», объяснил регулятор.

«На мой взгляд, оно оправданно, так как очень быстрый рост кредитования в последние полтора-два года на фоне стагнации и даже в отдельные периоды сокращения реальных доходов населения ведет к росту закредитованности, — говорит старший директор Fitch Александр Данилов. — Это чревато ростом просрочки и проблемами для банков, особенно если, не дай бог, будет очередной кризис в экономике». Повышение коэффициентов, по словам эксперта, призвано несколько замедлить рост потребительского кредитования. Дело в том, что банкам, чтобы выдавать такие кредиты, нужно будет иметь больше капитала, а его запас есть не у всех, заключил Данилов.

8,4% доходов идет банкам

Кредитная активность на рынке необеспеченного потребительского кредитования продолжает усиливаться, отмечает ЦБ. Задолженность населения по таким кредитам с 1 ноября 2017 года по 1 ноября 2018 года выросла на 21,5%, а за период август—октябрь рост достиг 24,4% в годовом выражении. Кредитные долги в целом по банковской рознице продолжили расти и в ноябре — на 2,3% (на 2,0% с устранением сезонности), в октябре темпы были ниже, оба показателя составили 1,8%. За такой рост в ответе именно необеспеченное кредитование, считают в ЦБ.

Увеличение задолженности превышает рост доходов населения, а снижение полной стоимости кредитов, наоборот, замедляется. В итоге долговая нагрузка населения растет — доля плановых кредитных платежей на 1 октября достигла 8,4% от суммы доходов населения за год. Еще год назад она составляла 7,6%.

Если темпы роста сохранятся, то ​долговая нагрузка в течение 2019 года может превысить максимальный уровень, наблюдавшийся в 2014 году, — 9%, предупреждает ЦБ. А рост долговой нагрузки населения повышает риски ухудшения качества кредитных портфелей в случае макроэкономических шоков.

В ЦБ, однако, отмечают, что качество вновь предоставляемых кредитов остается приемлемым, уровень просрочки (свыше 90 дней) на фоне роста портфеля снижается — на 3,5 п.п. за 12 месяцев, до 10,2%, на 1 ноября 2018 года.

ЦБ повысил коэффициенты риска на 30 п.п. по нескольким группам кредитов, выданных с 1 апреля: по кредитам со ставкой 10–15% коэффициент риска будет составлять 150% вместо текущих 120%;

по займам со ставкой 15–20% — 170% (вместо 140%);

со ставкой 20–25% — 200% (вместо 170%);

под 25–30% годовых — 230% (вместо 200%).

«Речь идет о диапазоне ставок, в котором и выдается подавляющая часть потребительских кредитов банками. По сути, это затормозит развитие рынка кредитования, в том числе снизятся выдачи ссуд качественным заемщикам. В целом мера может быть позитивной для снижения долговой нагрузки населения, но неоднозначной с точки зрения наращивания даже качественных портфелей банками», — заявил РБК директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов.