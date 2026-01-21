При атаке дронов в Адыгее пострадали восемь человек
В результате атаки в Тахтамукайском районе Адыгеи пострадали восемь человек, в том числе ребенок, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в телеграм-канале.
По его словам, семеро из них госпитализированы. "Всем им оказывается медицинская помощь, угрозы их жизням нет», — написал Кумпилов, уточнив, что никто не погиб.
По предварительным данным, сгорели 15 автомобилей, еще 25 пострадали.
Ранее Кумпилов сообщил о пожаре после атаки дрона в ауле Новая Адыгея.
Материал дополняется
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика