При атаке дронов в Адыгее пострадали восемь человек

В результате атаки в Тахтамукайском районе Адыгеи пострадали восемь человек, в том числе ребенок, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в телеграм-канале.

По его словам, семеро из них госпитализированы. "Всем им оказывается медицинская помощь, угрозы их жизням нет», — написал Кумпилов, уточнив, что никто не погиб.

По предварительным данным, сгорели 15 автомобилей, еще 25 пострадали.

Ранее Кумпилов сообщил о пожаре после атаки дрона в ауле Новая Адыгея.

Материал дополняется