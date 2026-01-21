Помощник главы округа в Белгородской области погиб при атаке беспилотника
При атаке дрона ВСУ на коммерческий объект в селе Головчино Белгородской области погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
После удара по коммерческому объекту Тайлоков выехал на место для оценки последствий и оказания помощи жителям. Когда он находился на территории, по которой был нанесен, удар, произошла повторная атака. Беспилотник ударил по парковке рядом с объектом, Тайлоков получил тяжелые ранения и скончался.
«Врачи скорой помощи, которые прибыли на место, пытались сделать всё, что в их силах, но травмы оказались несовместимы с жизнью. К большому горю, Тимофей Муроталиевич погиб... У него осталось двое маленьких детей...», — добавил Гладков.
Ранее, 8 января, при атаке украинского беспилотника был ранен глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков. Удар также произошел в селе Головчино. Панков получил ранение при выезде для оценки последствий прошлой атаки на коммерческий объект. «В этот момент еще один вражеский беспилотник атаковал объект повторно», — рассказал тогда Гладков. Панкова госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
