Трамп ответил на вопрос, как далеко зайдет по Гренландии фразой «вы узнаете»

Трамп ответил на вопрос, как далеко зайдет по Гренландии: «Вы узнаете»

Президент США Дональд Трамп на вопрос, насколько далеко он готов зайти в отношении Гренландии, ответил: «Вы узнаете».

Он также сообщил о большом числе запланированных встреч по поводу Гренландии на форуме в Давосе.

Отвечая на замечание о том, что в Гренландии ясно дали понять, что не хотят быть частью Соединенных Штатов, глава Белого дома отметил: «У меня еще не было возможности поговорить с ними напрямую. Когда это произойдет, я уверен, они будут в восторге».

Американский лидер уверен, что сделка по Гренландии

устроит как НАТО, так и США.

Трамп на днях утверждал, что Гренландия «жизненно необходима» США для обеспечения национальной безопасности и создания «Золотого купола» - многоуровневой системы противоракетной обороны (ПРО) для защиты материковой части Америки. н и призывал НАТО возглавить процесс завоевания острова.

в письме премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре президент заявил, что «больше не чувствует обязательства думать исключительно о мире» из-за отсутствия у него Нобелевской премии мира за прекращение конфликтов. Он уверен, что «мир не будет в полной безопасности, пока Штаты не получат тотальный контроль над Гренландией».

Премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен призвал жителей начать готовиться к возможному военному вторжению, заявив: «Применение военной силы маловероятно, но его нельзя исключать».

Материал дополняется