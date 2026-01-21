Космонавт показал редкое красное полярное сияние над Землей. Видео
Космонавт Сергей Кудь-Сверчков показал кадры северного сияния, последовавшего за первой в этом году вспышкой максимального класса X и рекордным в ХХI веке радиационным штормом.
Он отметил, что из‑за высокой интенсивности сияния к обычному зеленому, который обычно едва заметен, добавилось яркое красное свечение.
«Зеленым светятся атомы кислорода на высотах около 100 км, а красным — на 300-400 км. Для более высоких и разряженных слоев атмосферы требуется большая энергия для возбуждения свечения, поэтому обычно красный цвет встречается нечасто», — пояснил он.
18 января на Солнце произошла вспышка максимального класса X. Вскоре ученые сообщили, что в окрестностях Земли впервые за два солнечных цикла начался радиационный шторм уровня S4. Максимальные значения плотности солнечных протонов были достигнуты накануне вечером и составили 37 000 единиц. Сейчас рекорд — около 40 тыс. единиц, он был установлен в XX веке.
