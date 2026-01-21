В подмосковном Протвино загорелся склад на площади 10 тыс. кв. м
Пожар на площади 10 тыс. кв. м произошел на складе в подмосковном Протвино, сообщает региональный МЧС.
«Частично обрушилась кровля», — уточнили в ведомстве.
По данным МЧС, в ликвидации пожара принимают участие 55 сотрудников и 17 единиц техники.
Ранее сообщалось о площади пожара в 5000 кв. м.
В середине декабря на северо-востоке Москвы в промзоне загорелся второй ярус в металлическом ангаре. Пожар локализовали на площади 600 кв. м, пострадавших не было.
В ликвидации возгорания принимали участие 94 пожарных и 29 единиц техники.
