В подмосковном Протвино загорелся склад на площади 10 тыс. кв. м

Пожар на площади 10 тыс. кв. м произошел на складе в подмосковном Протвино, сообщает региональный МЧС.

«Частично обрушилась кровля», — уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, в ликвидации пожара принимают участие 55 сотрудников и 17 единиц техники.

Ранее сообщалось о площади пожара в 5000 кв. м.

В середине декабря на северо-востоке Москвы в промзоне загорелся второй ярус в металлическом ангаре. Пожар локализовали на площади 600 кв. м, пострадавших не было.

В ликвидации возгорания принимали участие 94 пожарных и 29 единиц техники.