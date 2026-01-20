 Перейти к основному контенту
Задавший вопрос Путину владелец «Машеньки» оценил перспективы закрытия

Сюжет
Радио РБК

Владелец сети пекарен «Машенька» Денис Максимов, задавший на прямой линии президенту России Владимиру Путину вопрос о налогообложении для малого бизнеса, заявил об отсутствии изменений вокруг своего бизнеса после внимания со стороны главы государства.

В эфире Радио РБК предприниматель заявил, что обсуждения на высоком уровне и заявления властей Московской области не привели к реальным мерам поддержки.

«Ничего не поменялось, то есть, конкретики нет», — сказал Максимов.

Владелец «Машеньки» отметил, что в конце года в его пекарнях произошел резкий рост продаж, что позволило частично рассчитаться с поставщиками и сократить долги. Часть задолженности была погашена уже после Нового года за счет текущей выручки. Старт января оказался лучше обычного. По его словам, бизнес находится на том же уровне, что и год назад.

Песков описал реакцию Путина на подарок от пекарни после «Итогов года»
Общество
Владимир Путин

Во время прямой линии 19 декабря Максимов рассказал Путину о сложностях после изменения системы налогообложения. Предприниматель пояснил, что раньше работал по патенту, но после реформы был вынужден нанять бухгалтера, что усложнило ведение бизнеса. По его словам, многие малые предприятия рискуют закрыться или уйти в тень.

Глава государства в ответ отметил, что смена налоговой системы не должна вредить бизнесу, и пообещал проработать этот вопрос с правительством. После этого предприниматель передал президенту в качестве подарка продукцию своей пекарни.

