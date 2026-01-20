 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Адыгее после удара дрона начался пожар

Глава Адыгеи Кумпилов: после удара дрона начался пожар
Сюжет
Военная операция на Украине
В ауле Новая Адыгея в Тахтамукайском районе после падения БПЛА возник пожар, затронувший многоквартирный дом. На месте работают экстренные службы

В Тахтамукайском районе Адыгеи после удара дрона начался пожар, затронувший многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

«На месте работают оперативные службы, также туда выехал глава района Аскер Савв. Все нуждающиеся получат необходимую помощь, будет развернут пункт временного размещения граждан», — добавил он.

Двое погибли при ударе дрона по машине в Брянской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны сообщило, что над несколькими регионами России было уничтожено 53 украинских дрона за три часа — с 20:00 по 23:00 мск. 29 из них сбили над Азовским морем, по семь над Краснодарским краем и Черным морем, шесть перехватили над Крымом, два — над Ростовской областью, по одному над Белгородской и Курской.

В результате отражения налета беспилотников на территории Краснодара повреждений не выявлено, сообщает пресс-служба оперштаба края. На момент подготовки материала угроза атаки дронов объявлена в Анапе, Геленджике и Сочи. Ранее сигнал также действовал в Новороссийске.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Адыгея атака дронов беспилотники БПЛА пожар
