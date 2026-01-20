В Адыгее после удара дрона начался пожар
В Тахтамукайском районе Адыгеи после удара дрона начался пожар, затронувший многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
«На месте работают оперативные службы, также туда выехал глава района Аскер Савв. Все нуждающиеся получат необходимую помощь, будет развернут пункт временного размещения граждан», — добавил он.
Минобороны сообщило, что над несколькими регионами России было уничтожено 53 украинских дрона за три часа — с 20:00 по 23:00 мск. 29 из них сбили над Азовским морем, по семь над Краснодарским краем и Черным морем, шесть перехватили над Крымом, два — над Ростовской областью, по одному над Белгородской и Курской.
В результате отражения налета беспилотников на территории Краснодара повреждений не выявлено, сообщает пресс-служба оперштаба края. На момент подготовки материала угроза атаки дронов объявлена в Анапе, Геленджике и Сочи. Ранее сигнал также действовал в Новороссийске.
