Политика
0

Численность военных Германии побила 12-летний рекорд

Писториус: численность военных Германии стала рекордной за 12 лет
Численность вооруженных сил Германии к концу 2025 года составила 184,2 тыс. военнослужащих. Однако для достижения новых целей НАТО она должна возрасти до 260 тыс. человек к середине 2030-х годов

Численность немецких войск достигла к концу 2025 года составила 184,2 тыс. человек, это рекордный уровень за последние 12 лет, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, его слова приводит Die Welt.

Численность вооруженных сил к концу 2025 года составила 184 200 военнослужащих. «У нас лучшие результаты по набору новобранцев с момента отмены воинской повинности. Кроме того, численность действующих вооруженных сил больше, чем за последние 12 лет», — отметил Писториус.

Германия отменила обязательную службу в армии в 2011 году на период мирного времени. По данным немецкого Минобороны, в прошлом году число военнослужащих-добровольцев выросло до 12,2 тыс. человек по сравнению с 10,3 тыс. в 2024 году — более чем на 18%. Однако целью было 15 тыс. добровольцев.

В 2024 году численность военнослужащих незначительно сократилась, составив около 181,1 тыс. человек. Для достижения новых целей НАТО численность вооруженных сил Германии должна возрасти до 260 тыс. человек к середине 2030-х годов. Кроме того, в резерве должны находиться еще 200 тыс. военнослужащих.

Писториус заявил, что не верит в возможность войны между Россией и НАТО
Политика
Борис Писториус

В начале января, по данным Der Spiegel, Писториус в письме правящей коалиции сообщил о планах набрать 20 тыс. добровольцев в армию в этом году. «Я убежден, что мы добьемся успеха», — считает министр. В прошлом году на добровольную военную службу записалось чуть более 12 тыс. человек — значительно меньше, чем планировалось бундесвером, отмечало издание.

В ноябре глава немецкого Минобороны отмечал, что Германия не вернется к обязательной воинской службе при достаточном количестве добровольцев.

Канцлер Фридрих Мерц своей задачей называл сделать Германию и Европу настолько сильными, чтобы им «никогда не пришлось применять оружие». Он планировал добиться этого в том числе за счет добровольной военной службы.

Россия даст ответ на милитаризацию стран Европы, в этом ни у кого нет сомнений, заявил президент Владимир Путин в октябре.

Елена Чернышова
Борис Писториус Германия Армия войска Минобороны
