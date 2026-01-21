 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ на Кубани

Обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ на Кубани, произошел пожар
Сюжет
Военная операция на Украине
Начался пожар, его уже потушили. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, уточнил оперативный штаб региона

Обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае, сообщает оперативный штаб в телеграм-канале. Начался пожар, его уже потушили.

«Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — говорится в сообщении.

В ноябре на Афипском НПЗ из-за беспилотников вспыхнул пожар на 250 кв. м. Персонал был эвакуирован, пострадавших не было.

На территории НПЗ в Краснодарском крае возник пожар после падения дрона
Политика
Фото:Виталий Тимкив / ТАСС

Афипский НПЗ основан в 1963 году, это одно из самых крупных нефтеперерабатывающих производств на юге России. Основная продукция предприятия — бензин газовый стабильный, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, остатки нефтяные тяжелые, сера. В 2019 году основным собственником завода стала «Ойл Технолоджис» (по данным СПАРК, 99,99% компании принадлежат кипрской Cambelor Holdings, входящей в «Сафмар»).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Краснодарский край Афипский НПЗ пожар беспилотники
Материалы по теме
В Краснодарском крае обломки дронов упали на территории НПЗ
Политика
Около Афипского НПЗ в Краснодарском крае из-за обломков БПЛА возник пожар
Политика
На атакованном дроном НПЗ в Краснодарском крае потушили открытый огонь
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
В Испании сошел с рельсов еще один поезд Общество, 01:32
При атаке дронов в Адыгее пострадали восемь человек Политика, 01:28
Обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ на Кубани Политика, 01:22
До 42 увеличилось число погибших при крушении поездов в Испании Общество, 01:16
В подмосковном Протвино загорелся склад на площади 10 тыс. кв. м Общество, 01:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Орловский губернатор сообщил о незначительном ущербе ТЭК из-за атак Политика, 00:59
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Еврокомиссар назвал условие для «неизбежных переговоров» с Путиным Политика, 00:58
Трамп объяснил приглашение Путина в «Совет мира» Политика, 00:54
Численность военных Германии побила 12-летний рекорд Политика, 00:36
США приостановили выдачу иммиграционных виз для 75 стран. Карта Политика, 00:30
Мэр Сочи сообщил об уничтожении над городом всех воздушных целей Политика, 00:24
Помощник главы округа в Белгородской области погиб при атаке беспилотника Политика, 00:18
Как Трамп может присоединить к США Гренландию и что ему может помешать Политика, 00:00