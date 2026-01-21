Обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ на Кубани
Обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае, сообщает оперативный штаб в телеграм-канале. Начался пожар, его уже потушили.
«Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — говорится в сообщении.
В ноябре на Афипском НПЗ из-за беспилотников вспыхнул пожар на 250 кв. м. Персонал был эвакуирован, пострадавших не было.
Афипский НПЗ основан в 1963 году, это одно из самых крупных нефтеперерабатывающих производств на юге России. Основная продукция предприятия — бензин газовый стабильный, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, остатки нефтяные тяжелые, сера. В 2019 году основным собственником завода стала «Ойл Технолоджис» (по данным СПАРК, 99,99% компании принадлежат кипрской Cambelor Holdings, входящей в «Сафмар»).
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика