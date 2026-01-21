Обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ на Кубани, произошел пожар

Начался пожар, его уже потушили. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, уточнил оперативный штаб региона

Обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае, сообщает оперативный штаб в телеграм-канале. Начался пожар, его уже потушили.

«Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — говорится в сообщении.

В ноябре на Афипском НПЗ из-за беспилотников вспыхнул пожар на 250 кв. м. Персонал был эвакуирован, пострадавших не было.

Афипский НПЗ основан в 1963 году, это одно из самых крупных нефтеперерабатывающих производств на юге России. Основная продукция предприятия — бензин газовый стабильный, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, остатки нефтяные тяжелые, сера. В 2019 году основным собственником завода стала «Ойл Технолоджис» (по данным СПАРК, 99,99% компании принадлежат кипрской Cambelor Holdings, входящей в «Сафмар»).