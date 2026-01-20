Краснодарский оперштаб сообщил о налете дронов

В результате отражения налета беспилотников на территории Краснодара повреждений не выявлено, сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу края.

До этого, начиная с пяти вечера, оперштаб сообщал об угрозе атаки дронов в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи. На момент подготовки материала об отбое сигнала в Новороссийске сообщил мэр Андрей Кравченко.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил позднее, что после удара БПЛА в ауле Новая Адыгея начался пожар, затронувший многоквартирный дом и парковку с автомобилями.

Минобороны сообщило об уничтожении 53 дронов с 20:00 до 23:00 мск, в том числе семь — в Краснодарском крае.