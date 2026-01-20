Краснодарский оперштаб сообщил о налете дронов
В результате отражения налета беспилотников на территории Краснодара повреждений не выявлено, сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу края.
До этого, начиная с пяти вечера, оперштаб сообщал об угрозе атаки дронов в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи. На момент подготовки материала об отбое сигнала в Новороссийске сообщил мэр Андрей Кравченко.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил позднее, что после удара БПЛА в ауле Новая Адыгея начался пожар, затронувший многоквартирный дом и парковку с автомобилями.
Минобороны сообщило об уничтожении 53 дронов с 20:00 до 23:00 мск, в том числе семь — в Краснодарском крае.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика