 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Трамп объяснил приглашение Путина в «Совет мира»

Трамп объяснил приглашение Путина в «Совет мира»: он один из мировых лидеров
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Президент США заявил, что пригласил российского коллегу войти в состав «Совета мира» в Газе, поскольку он «один из мировых лидеров». Кремль сообщил, что изучает приглашение Трампа

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина войти в состав «Совета мира» в секторе Газа, пояснив, что тот один из мировых лидеров. Его слова приводит Reuters на YouTube-канале.

«Он один из людей, мировых лидеров», — сказал Трамп.

На вопрос, приглашал ли он российского коллегу присоединиться к совету, глава Белого дома ответил утвердительно.

Как отмечала Financial Times, Трамп позвал Путина в «Совет мира», чтобы сохранить диалог с ним и теплые отношения.

Что известно о «Совете мира» Трампа и кого в него пригласили
Политика
Дональд Трамп

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил приглашение от Трампа по дипломатическим каналам. «В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы», — сказал Песков.

16 января Трамп объявил о создании «Совета мира», который возглавит он сам, и разослал мировым лидерам предложения о членстве. Чтобы стать постоянным членом совета, страна должна внести взнос в размере $1 млрд в течение первого года, а все собранные таким образом средства пойдут на восстановление сектора Газа, следует из хартии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принявший приглашение Трампа, утверждает, что «никаких денег не нужно». «Но если ты хочешь через три года еще, чтобы тебя там не избирали, не приглашали и не назначали, — миллиард долларов заплати и через три года работай дальше. Миллиард нужен, если ты через три года захочешь работать», — объяснил Лукашенко.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Дональд Трамп Владимир Путин Совет мира сектор Газа
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Как Трамп может присоединить к США Гренландию и что ему может помешать
Политика
Трамп ответил на вопрос, как далеко зайдет по Гренландии: «Вы узнаете»
Политика
Президент США пошутил о планах на «Залив Трампа»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
В Испании сошел с рельсов еще один поезд Общество, 01:32
При атаке дронов в Адыгее пострадали восемь человек Политика, 01:28
Обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ на Кубани Политика, 01:22
До 42 увеличилось число погибших при крушении поездов в Испании Общество, 01:16
В подмосковном Протвино загорелся склад на площади 10 тыс. кв. м Общество, 01:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Орловский губернатор сообщил о незначительном ущербе ТЭК из-за атак Политика, 00:59
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Еврокомиссар назвал условие для «неизбежных переговоров» с Путиным Политика, 00:58
Трамп объяснил приглашение Путина в «Совет мира» Политика, 00:54
Численность военных Германии побила 12-летний рекорд Политика, 00:36
США приостановили выдачу иммиграционных виз для 75 стран. Карта Политика, 00:30
Мэр Сочи сообщил об уничтожении над городом всех воздушных целей Политика, 00:24
Помощник главы округа в Белгородской области погиб при атаке беспилотника Политика, 00:18
Как Трамп может присоединить к США Гренландию и что ему может помешать Политика, 00:00