Трамп объяснил приглашение Путина в «Совет мира»: он один из мировых лидеров

Президент США заявил, что пригласил российского коллегу войти в состав «Совета мира» в Газе, поскольку он «один из мировых лидеров». Кремль сообщил, что изучает приглашение Трампа

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина войти в состав «Совета мира» в секторе Газа, пояснив, что тот один из мировых лидеров. Его слова приводит Reuters на YouTube-канале.

«Он один из людей, мировых лидеров», — сказал Трамп.

На вопрос, приглашал ли он российского коллегу присоединиться к совету, глава Белого дома ответил утвердительно.

Как отмечала Financial Times, Трамп позвал Путина в «Совет мира», чтобы сохранить диалог с ним и теплые отношения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил приглашение от Трампа по дипломатическим каналам. «В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы», — сказал Песков.

16 января Трамп объявил о создании «Совета мира», который возглавит он сам, и разослал мировым лидерам предложения о членстве. Чтобы стать постоянным членом совета, страна должна внести взнос в размере $1 млрд в течение первого года, а все собранные таким образом средства пойдут на восстановление сектора Газа, следует из хартии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принявший приглашение Трампа, утверждает, что «никаких денег не нужно». «Но если ты хочешь через три года еще, чтобы тебя там не избирали, не приглашали и не назначали, — миллиард долларов заплати и через три года работай дальше. Миллиард нужен, если ты через три года захочешь работать», — объяснил Лукашенко.