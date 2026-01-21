До 42 увеличилось число погибших при крушении поездов в Испании

Число погибших при крушении двух поездов в Испании возросло до 42

Число погибших в результате схода с рельсов двух поездов на участке Адамус в испанской провинции Кордова увеличилось до 42 человек, сообщают El Mundo и El Pais. Накануне спасатели извлекли из вагонов еще пять тел. Работы продолжаются, не исключено обнаружение новых жертв, так как часть вагонов еще не поднята.

Для разборки одного из железнодорожных составов к месту происшествия доставили краны грузоподъемностью 300 и 400 т, однако из-за особенностей рельефа технику не удалось установить рядом с путями. Как сообщают издания, в результате было принято решение разрезать вагоны на части и вывозить их поэтапно.

Также во вторник, 20 января, удалось убрать с пути вагоны второго поезда, что позволило ускорить доступ ремонтной техники и начать работы по восстановлению контактной сети. Дата возобновления движения на этом участке пока не определена, отмечают издания.

Авария произошла на высокоскоростном участке вечером в воскресенье, 18 января. Поезд компании Iryo следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и выехал на соседние железнодорожные пути, что повлекло сход с рельсов второго состава, принадлежащего компании Alvia, двигавшегося навстречу. В результате крушения пострадали по меньшей мере 484 пассажира. Ранее сообщалось о 39 погибших.

После аварии железнодорожное сообщение между Мадридом и Андалусией было приостановлено.

Премьер-министр Испании Педро Санчес после случившегося заявил о «ночи глубокой боли», ожидающей страну. Король Филипп VI и королева Летиция выразили соболезнования родственникам погибших.