Орловский губернатор сообщил о незначительном ущербе ТЭК из-за атак

В некоторых домах Северного и Железнодорожного районов Орла наблюдаются перебои в электро- и водоснабжении, сообщил Андрей Клычков. Никто не пострадал, уточнил он

В результате атак на Орловскую область причинен «незначительный ущерб» инфраструктуре ТЭК региона, сообщил губернатор Андрей Клычков в телеграм-канале.

В Орле и других муниципалитетах несколько домовладений и автомобилей получили повреждения. По предварительным данным, никто не пострадал, написал Клычков.

По его словам, в некоторых домах Северного и Железнодорожного районов города наблюдаются перебои в электро- и водоснабжении, последствия атак устраняются.

«Сотрудники МЧС и правоохранительных органов проводят профильную работу на местах происшествий», — сообщил губернатор.

В течение дня 20 января Клычков дважды предупреждал о ракетной опасности в регионе.

Днем ранее над Орловской областью были сбииты два дрона, повреждений и пострадавших не было.