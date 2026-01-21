Орловский губернатор сообщил о незначительном ущербе ТЭК из-за атак
В результате атак на Орловскую область причинен «незначительный ущерб» инфраструктуре ТЭК региона, сообщил губернатор Андрей Клычков в телеграм-канале.
В Орле и других муниципалитетах несколько домовладений и автомобилей получили повреждения. По предварительным данным, никто не пострадал, написал Клычков.
По его словам, в некоторых домах Северного и Железнодорожного районов города наблюдаются перебои в электро- и водоснабжении, последствия атак устраняются.
«Сотрудники МЧС и правоохранительных органов проводят профильную работу на местах происшествий», — сообщил губернатор.
В течение дня 20 января Клычков дважды предупреждал о ракетной опасности в регионе.
Днем ранее над Орловской областью были сбииты два дрона, повреждений и пострадавших не было.
