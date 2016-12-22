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ЦБ смягчил ограничения для потребкредитования
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ЦБ смягчил ограничения для потребкредитования
Финансы, 18:09
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ЦБ смягчил ограничения для потребкредитования
ЦБ пошел навстречу банкам и пересмотрел размер ранее заявленного повышения коэффициентов риска по необеспеченным потребкредитам в сторону уменьшения. Также рассматриваются другие варианты контроля роста потребкредитования
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Банк России после обсуждения с участниками рынка пересмотрел ранее заявленный размер повышения коэффициентов риска по выданным после 1 сентября 2018 года необеспеченным потребительским кредитам. Об этом говорится в заявлении зампреда ЦБ Василия Поздышева, переданном в РБК через пресс-службу ЦБ.

Повышение коэффициентов риска по нескольким группам кредитов было снижено на 10%. Так, по кредитам со ставкой 10–15% коэффициент риска будет составлять 120% вместо ранее заявленных 130%, по займам со ставкой 15–20% — 140% (вместо 150%), со ставкой 20–25% — 170% (вместо 180%). При этом планы регулятора по повышению коэффициента риска по кредитам под 25–30% годовых остались прежними — 200%.

Рост коэффициента риска означает для банков потребность в большем объеме капитала при выдаче кредитов (чем выше риск, тем выше значение норматива достаточности капитала Н.1).

19 июля, выступая на расширенном заседании президиума совета ассоциации банков «Россия», Поздышев отметил, что Банк России готов рассмотреть возможность более мягкого повышения коэффициентов рисков по необеспеченным потребительским кредитам в случае, если ассоциация предложит свои меры по ограничению роста такого кредитования.

«Например, банковская ассоциация предлагает применять «повышенные надзорные требования или ограничения на рост» к кредитным организациям, показывающим динамику необеспеченного потребительского кредитования, существенно превышающую средние темпы по рынку. Похожий механизм используется по вкладам физических лиц», — говорится в сегодняшнем заявлении Поздышева.

Также регулятор рассмотрит предложение банков о повышении коэффициентов рисков на необеспеченные потребкредиты с дифференциацией в зависимости от суммы кредита (на крупные кредиты — более 300 тыс. руб. — больший коэффициент риска). «Это предложение с нашей точки зрения заслуживает внимания, так как таргетирует специфический и потенциально рисковый сегмент — выдачу потребительских кредитов на первоначальный взнос по ипотеке», — отметил Василий Поздышев. Эти и другие предложения банков будут рассмотрены.

Также Банк России рассчитывает на вступление в силу регулирования кредитования с помощью показателя долговой нагрузки PTI. Предполагается, что банки начнут регулярно рассчитывать этот показатель по методике Банка России с 2019 года, при этом конкретные меры регулирования, основанные на применении показателя долговой нагрузки, будут введены в действие не ранее 2020 года.

На прошлой неделе, объявляя о планируемых мерах по ограничению роста необеспеченного потребкредитования, ЦБ объяснял этот шаг необходимостью обеспечить качественный рост кредитных портфелей банков и не допустить роста закредитованности населения.

По данным регулятора, с марта по май темпы роста задолженности населения перед банками составили 17,8%. По состоянию на 1 июня за 12 месяцев задолженность по необеспеченным кредитам выросла на 15,7%.

Автор: Анна Михеева.
Теги: Банк России , потребкредитование
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