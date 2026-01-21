 Перейти к основному контенту
США приостановили выдачу иммиграционных виз для 75 стран. Карта

Карта с 74 странами и Россией, жителям которых США приостановили выдачу виз
Сюжет
Инфографика РБК
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
С 21 января граждане 75 государств, в том числе России, не смогут получить иммиграционные визы в Штаты. О каких странах идет речь — на карте РБК
Фото: Spencer Platt / Getty Images
С 21 января Соединенные Штаты приостанавливают обработку заявок на получение иммиграционных виз для граждан 75 стран. Меры будут действовать неопределенный срок. Они распространяются в том числе на участниц СНГ — Россию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию и Узбекистан. Также мера коснется Грузии.

Приостановка распространяется на иммиграционные визы, например, для работы или воссоединения с семьей в США. Неиммиграционные документы — студенческие, туристические и деловые — продолжат выдавать в обычном режиме.

Как США и мир изменились за год второго президентства Трампа
Политика
Дональд Трамп

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
София Шошина София Шошина, Мария Лозовая Мария Лозовая
иммиграция США визы американские визы
