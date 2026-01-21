США приостановили выдачу иммиграционных виз для 75 стран. Карта

Карта с 74 странами и Россией, жителям которых США приостановили выдачу виз

С 21 января граждане 75 государств, в том числе России, не смогут получить иммиграционные визы в Штаты. О каких странах идет речь — на карте РБК

Фото: Spencer Platt / Getty Images

С 21 января Соединенные Штаты приостанавливают обработку заявок на получение иммиграционных виз для граждан 75 стран. Меры будут действовать неопределенный срок. Они распространяются в том числе на участниц СНГ — Россию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию и Узбекистан. Также мера коснется Грузии.

Приостановка распространяется на иммиграционные визы, например, для работы или воссоединения с семьей в США. Неиммиграционные документы — студенческие, туристические и деловые — продолжат выдавать в обычном режиме.