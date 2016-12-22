Санкции, кредиты и плохие долги: главные угрозы банковской системе России

Агентство Fitch назвало основные риски для российского банковского сектора. Среди них — «жесткие» банковские санкции США, проблемные активы российских банков на 4 трлн руб. и перегрев рынка потребительского кредитования

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Аналитики агентства Fitch представили свое видение основных рисков, с которыми может столкнуться в ближайшее время российская банковская система. Среди них как структурные проблемы сектора, которые формировались в течение длительного времени, среди которых большой объем обесцененных кредитов на балансах банков, доминирование госбанков, так и внешние факторы, в частности угроза санкций.

Кроме того, рисками для банков на конференции Fitch «Прогноз по макроэкономической ситуации и банковскому сектору» назывались перегрев рынка потребительского кредитования и сценарий резкого падения нефтяных цен — ниже $40 за баррель с нынешних $82.

«Адские» санкции

Особое внимание эксперты Fitch уделили угрозе санкций в отношении российского финансового сектора. Старший директор Fitch Александр Данилов напомнил, что оба санкционных законопроекта (внесенный в январе 2018 года DETER Act и августовский сенатский законопроект о так называемых адских санкциях, bill from hell) предполагают введение ограничений на долларовые операции российских госбанков и на приобретение новых выпусков российского госдолга.

Фото: Jason Alden / Bloomberg

Данилов указывает, что в случае введения санкций по жесткому варианту они вступят в противоречие с прежними высказываниями Вашингтона о том, что санкции не будут направлены против простых людей. Реализация санкционных рисков может привести к тому, что банкам будет сложно обслуживать валютные обязательства, включая депозиты населения. Кроме того, у них могут возникнуть проблемы с выплатами по внешним долгам, которые сейчас составляют около $60 млрд, что уже представляет риск для иностранных контрагентов и инвесторов. «Это не стоит сравнивать с тем же «Русалом» (попал под санкции в апреле. — РБК), у которого было евробондов на $1,6 млрд, и то было довольно много шума. Здесь $60 млрд», — подчеркнул Данилов. Наконец, иностранцам придется проводить отрицательную переоценку вложений в акции и облигации российских эмитентов, так как санкции приведут к обвалу их котировок.

Впрочем, Fitch не считает вероятными санкции США, которые бы препятствовали обслуживанию существующего госдолга, а также не позволяли бы российским банкам осуществлять операции в долларах США, отметил директор Fitch Эрик Ариспе.

Проблемы на 4 трлн

Потенциальных внутренних проблем у российской банковской системы тоже хватает — эксперты Fitch считают, что их совокупный объем превышает 4 трлн руб. По мнению Fitch, в их число входят обесцененные кредиты топ-20 российских банков (порядка 2 трлн руб.) и Внешэкономбанка (около 650 млрд руб., включая «украинские» кредиты, переквалифицированные в рабочие), 900 млрд руб. отрицательного капитала банка плохих долгов, который создается на базе банка «Траст» для работы с активами санируемых банков, а также расходы на дорасчистку сектора — их в Fitch оценивают примерно в 550 млрд руб. Из суммарного объема проблем российского банковского сектора более чем 4 трлн руб. банки в состоянии «переварить» около 2 трлн руб. самостоятельно — именно столько составляет дорезервная прибыль сектора за год. В связи с этим расходы государства и ЦБ на поддержку сектора все равно будут высокими, делают вывод в Fitch.

Агентство прогнозирует, что с рынка уйдет еще около 150 банков с суммарной рыночной долей около 2%, и средняя дыра в их активах составит около 40% от той, что была у ликвидированных и санированных банков. По подсчетам аналитического центра при правительстве России, всего с 2013 года на санацию банков было потрачено около 3,74 трлн руб. Сумма страховой ответственности АСВ с начала 2014 до середины 2018 года составила 1,64 трлн руб. (за этот период были отозваны лицензии у 345 банков).

Перегрев рынка

Fitch также обратило внимание на предпосылки к перегреву рынка потребительского кредитования — дело в том, что кредитование в России растет быстрее доходов населения. Кредиты физлицам, по данным ЦБ, за восемь месяцев 2018 года выросли на 14,3%, до 13,89 млрд руб. (рост за тот же период годом ранее — 7%), в то время как реальные располагаемые доходы за это время увеличились лишь на 1,4%. Риски на рынке розничного кредитования складываются из двух основных факторов, говорят в Fitch. Первый — ослабление стандартов выдачи ипотеки: более 40% ипотечных кредитов в первом полугодии 2018 года были выданы с первоначальным взносом менее 20%. Второй — снижение стандартов выдачи необеспеченных потребительских кредитов: увеличение сроков, на которые предоставляется кредит, объемов выдачи и снижение ставок.

Данилов указал на то, что если несколько лет назад выдача необеспеченного потребительского кредита на пять лет вызывала удивление на рынке, поскольку это «почти ипотека», то сегодня выдаются кредиты и со сроком погашения 15 лет (в частности, МКБ выдает кредиты до 3 млн руб. на срок до 15 лет). Такие кредиты, как отметил аналитик, фактически являются ипотекой без оформления залога.

ЦБ уже озаботился ростом необеспеченного кредитования, повысив коэффициент риска по таким кредитам. Однако этих мер недостаточно, считает Данилов, — большинство банков, которые выдают потребкредиты, не имеют проблем с капиталом и не станут замедлять темпы выдачи. Действенные методы борьбы с перегревом на рынке, по мнению Fitch, другие — введение параметра предельной долговой нагрузки на одного заемщика и введение максимального срока для потребительских кредитов.

Что касается первой меры, то ЦБ отсрочил ее введение до октября 2019 года, второй меры в планах регулятора нет.